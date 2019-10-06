Судді мали віддати перемогу Сергію Дерев'янченко у бою проти Геннадія Головкіна.

Про це розповів екс-претендент в суперважкій вазі Джаррелл Міллер.

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"Він (Головкін) не виграв. Як на мене, Серджіо взяв бій щонайменше з 1-2 раундами попереду. Так, потрапив в нокдаун, але він перебоксував Головкіна, добре рухався, завдав безліч ударів. Хороший бій, але Серджіо переміг", - вважає Міллер.