Белью офіційно заявив про завершення кар'єри. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу британець Тоні Белью оголосив про завершення кар'єри.

Беллью опублікував відео зі своїм зверненням на сторінці у Twitter.

"Настав час покинути ринг, дзвіночок пролунав востаннє, і я хочу вам подякувати за підтримку, яку ви мені надавали впродовж всіх цих років. Але це ще не кінець моєї історії, тому залишайтеся в курсі подій, стежачи за моїм сайтом", — написав Белью.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc #bomberbellew #retirement pic.twitter.com/jDUdFZWiB5 — Tony Bellew (@TonyBellew) 22 листопада 2018 р.

У професійній кар'єрі 35-річний Белью провів 34 бої, здобувши в них 30 перемог (з них 20 нокаутом), 1 нічию і 3 поразки. У своєму останньому бою, який відбувся 8 листопада 2018 року, Беллью програв нокаутом українцю Олександру Усику.

Тим часом Усик взяв паузу після двобою з Белью.

Джерело - Чемпіон.