Белью офіційно заявив про завершення кар'єри. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу британець Тоні Белью оголосив про завершення кар'єри.

Беллью опублікував відео зі своїм зверненням на сторінці у Twitter.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc #bomberbellew #retirement pic.twitter.com/jDUdFZWiB5