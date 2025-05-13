Це один із тих очевидних поєдинків: тренер Вайлдера – про бій з Джошуа
Тренер колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера Малік Скотт вважає, що його клієнт все ще має перспективи у надважкій вазі.
Про це тренер розповів у коментарі iFLTV.
"Він ще може стати чемпіоном, бо в душі він і є чемпіон. Це вже друга половина його кар’єри, він шалено багатий. Але він хоче ще раз зробити спробу завоювати титул чемпіона світу у суперважкій вазі.
Бій з Джошуа – це один із тих очевидних поєдинків, які більшість людей, включно зі мною, хочуть побачити.
Крім цього, ще є Джошуа проти Ф’юрі, або Вайлдер проти Джошуа – усі ці бої цікавлять публіку. Єдине, що дратує фанатів – це бізнесова сторона, яка іноді сильно гальмує. Але подивимось, чи зможе бізнес зробити ці великі бої реальністю для хлопців.
Деонтей все ще є впізнаваним ім’ям. Усе, що йому потрібно – це виходити в ринг і битися", – розповів Скотт.
Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).
Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.