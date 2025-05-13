Це один із тих очевидних поєдинків: тренер Вайлдера – про бій з Джошуа

Тренер колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера Малік Скотт вважає, що його клієнт все ще має перспективи у надважкій вазі.

Про це тренер розповів у коментарі iFLTV.

"Він ще може стати чемпіоном, бо в душі він і є чемпіон. Це вже друга половина його кар’єри, він шалено багатий. Але він хоче ще раз зробити спробу завоювати титул чемпіона світу у суперважкій вазі.

Бій з Джошуа – це один із тих очевидних поєдинків, які більшість людей, включно зі мною, хочуть побачити.

Крім цього, ще є Джошуа проти Ф’юрі, або Вайлдер проти Джошуа – усі ці бої цікавлять публіку. Єдине, що дратує фанатів – це бізнесова сторона, яка іноді сильно гальмує. Але подивимось, чи зможе бізнес зробити ці великі бої реальністю для хлопців.

Деонтей все ще є впізнаваним ім’ям. Усе, що йому потрібно – це виходити в ринг і битися", – розповів Скотт.