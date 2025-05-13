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Це один із тих очевидних поєдинків: тренер Вайлдера – про бій з Джошуа

Олександр Булава — 13 травня 2025, 20:08
Це один із тих очевидних поєдинків: тренер Вайлдера – про бій з Джошуа
Деонтей Вайлдер
Getty Images

Тренер колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера Малік Скотт вважає, що його клієнт все ще має перспективи у надважкій вазі.

Про це тренер розповів у коментарі iFLTV.

"Він ще може стати чемпіоном, бо в душі він і є чемпіон. Це вже друга половина його кар’єри, він шалено багатий. Але він хоче ще раз зробити спробу завоювати титул чемпіона світу у суперважкій вазі.

Бій з Джошуа – це один із тих очевидних поєдинків, які більшість людей, включно зі мною, хочуть побачити.

Крім цього, ще є Джошуа проти Ф’юрі, або Вайлдер проти Джошуа – усі ці бої цікавлять публіку. Єдине, що дратує фанатів – це бізнесова сторона, яка іноді сильно гальмує. Але подивимось, чи зможе бізнес зробити ці великі бої реальністю для хлопців.

Деонтей все ще є впізнаваним ім’ям. Усе, що йому потрібно – це виходити в ринг і битися", – розповів Скотт.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

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