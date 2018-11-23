Усик: Всередині щось підказує, що треба переходити в суперважку вагу

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик поки не може відповісти на питання, коли він проведе наступний бій.

Про це він розповів у інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

"Не можу сказати коли наступний бій. Хочу трохи відновиться. Щось всередині мені підказує, що потрібно переходити в суперважку вагу. Інакше ти не завоюєш визнання. Здорово ставити перед собою нову мету, нові випробування, нові перепони. Це те, що тобою рухає. Поки я не кажу, що точно вирішив переходити до надважкої ваги. Ми сядемо з командою і вирішимо. Потрібно поспілкуватися з досвідченими людьми, що вони скажуть. Але, природно, за мною останнє слово. Кого я бачу наступним суперником? Зараз про бокс я навіть не хочу розмовляти", — заявив Усик.

Нагадаємо, Усик повернувся до колишнього тренера.

Натомість українець заявив, що з Белью було важче, ніж з Гассієвим.

Джерело - Usyk17.