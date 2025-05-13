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Трубіна визнали найкращим воротарем місяця у чемпіонату Португалії

Олег Дідух — 13 травня 2025, 20:11
Трубіна визнали найкращим воротарем місяця у чемпіонату Португалії
Анатолій Трубін
Getty Images

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав нагороду в чемпіонаті Португалії. Його визнали найкращим воротарем квітня.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Португалії.

У квітні Бенфіка здобула 4 перемоги та одного разу зіграла внічию в 5 матчах чемпіонату. Трубін у цих поєдинках двічі відстояв "на нуль" та сумарно здійснив 19 сейвів.

У голосуванні тренерів команд чемпіонату Португалії він набрав 16,67% голів, випередивши Томаша Вацліка із Боавішти (15,87%) та Руя Сілву зі Спортинга (14,29%).

У суботу, 10 травня, Бенфіка зіграла внічию 1:1 зі Спортингом у 33 туру чемпіонату Португалії, втративши шанс вийти в лідері першості за тур до фінішу. Трубін за цей матч отримав 7,1 бала від Sofascore.

Бенфіка Анатолій Трубін Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Анатолій Трубін

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