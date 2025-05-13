Трубіна визнали найкращим воротарем місяця у чемпіонату Португалії
Анатолій Трубін
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Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав нагороду в чемпіонаті Португалії. Його визнали найкращим воротарем квітня.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Португалії.
У квітні Бенфіка здобула 4 перемоги та одного разу зіграла внічию в 5 матчах чемпіонату. Трубін у цих поєдинках двічі відстояв "на нуль" та сумарно здійснив 19 сейвів.
У голосуванні тренерів команд чемпіонату Португалії він набрав 16,67% голів, випередивши Томаша Вацліка із Боавішти (15,87%) та Руя Сілву зі Спортинга (14,29%).
У суботу, 10 травня, Бенфіка зіграла внічию 1:1 зі Спортингом у 33 туру чемпіонату Португалії, втративши шанс вийти в лідері першості за тур до фінішу. Трубін за цей матч отримав 7,1 бала від Sofascore.