Стопами батька: старший син Роналду дебютував за збірну Португалії
Кріштіану Роналду-молодший, син форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду, провів дебютний матч за збірну Португалії U-15.
Про це повідомляє ESPN.
Сьогодні, 13 травня, португальці розгромили однолітків з Японії з рахунком 4:1. Старший син п'ятиразового чемпіона світу з'явився на полі на 54-й хвилині, коли Португалія вже перемагала 3:0 завдяки хеттрику Рафаеля Кабрала з Браги.
Маючи більш ніж пів години ігрового часу, Кріштіану-молодший не відзначився результативною дією. За дебютом свого онука з трибуни спостерігала мати Роналду-старшого Марія Долорес.
Це був перший з чотирьох матчів збірної Португалії U-15 на міжнародному турнірі імені Влатко Матовича.
Нагадаємо, що на португальців також очікують зустрічі з Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Четвертий суперник португальців ще не визначений, проте гра запланована на 18 травня.
Раніше з'явилася інформація, що Кріштіану Роналду наближається до розставання з Аль-Насром після закінчення поточного сезону.