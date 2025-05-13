Стопами батька: старший син Роналду дебютував за збірну Португалії

Кріштіану Роналду-молодший, син форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду, провів дебютний матч за збірну Португалії U-15.

Про це повідомляє ESPN.

Сьогодні, 13 травня, португальці розгромили однолітків з Японії з рахунком 4:1. Старший син п'ятиразового чемпіона світу з'явився на полі на 54-й хвилині, коли Португалія вже перемагала 3:0 завдяки хеттрику Рафаеля Кабрала з Браги.

Маючи більш ніж пів години ігрового часу, Кріштіану-молодший не відзначився результативною дією. За дебютом свого онука з трибуни спостерігала мати Роналду-старшого Марія Долорес.

Це був перший з чотирьох матчів збірної Португалії U-15 на міжнародному турнірі імені Влатко Матовича.

Нагадаємо, що на португальців також очікують зустрічі з Грецією (14 травня) та Англією (16 травня). Четвертий суперник португальців ще не визначений, проте гра запланована на 18 травня.

Раніше з'явилася інформація, що Кріштіану Роналду наближається до розставання з Аль-Насром після закінчення поточного сезону.