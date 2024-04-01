13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка

Свої дебютні чемпіонські бої виграли 11 українських боксерів, поразки лише на рахунку Василя Ломаченка та Андрія Котельника. Останнього нахабно пограбували судді.

Джерело - Чемпіон.

Сергій Богачук став 13-м українським чемпіоном світу в професійному боксі. 12 українців здобували титул з першої ж спроби. Кореспонденти Чемпіона пригадали всі дебютні чемпіонські поєдинки українців.

1. Віталій Кличко

Свій перший бій за титул чемпіона світу теперішній мер Києва провів проти британця Гербі Гайда. 26 червня 1999 року Віталій Кличко зустрівся з ним у ринзі в Лондоні та зумів нокаутувати темношкірого опонента вже у другому раунді. Завоювавши титул WBO (Всесвітня боксерська організація) в хевівейті (+90,7 кг), Кличко став першим українським чемпіоном світу в професійному боксі.

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2. Володимир Кличко

14 жовтня 2000 року в німецькому Кельні Кличко-молодший протистояв Крісу Берду в рамках бою за пояс WBO. Поєдинок отримав назву “Помста за брата”, адже у квітні цього року американець відібрав чемпіонський титул у Віталія Кличка. Володимир мав значну перевагу в рингу і впевнено довів бій до перемоги за очками.

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3. Володимир Сидоренко

Наступного чемпіона українцям довелось чекати довгі 52 місяці. 26 лютого 2005 року Сидоренко провів чемпіонський поєдинок у Гамбурзі. Його суперником став мексиканець Хуліо Зарате, який поступився уродженцю Енергодара одноголосним рішенням суддів. Сидоренко виборов вакантний пояс WBA (Всесвітня боксерська асоціація) у найлегшій вазі (до 53,5 кг).

4. Cергій Дзінзірук

3 грудня 2005 року броварець уперше боровся за чемпіонський титул. Його опонентом став чинний чемпіон WBO пуерториканець Даніель Сантос, промоутером якого був одіозний американець Дон Кінг. Поєдинок у Магдебурзі тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українцю. Дзінзірук став чемпіоном світу за версією WBO у першій середній вазі (до 69,9 кг).

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5. Юрій Нужненко

Пройшли ще два роки і 8 грудня 2007-го в бою проти француза Фредеріка Клозе ще один броварець завоював тимчасовий титул чемпіона світу - за версією WBA в напівсередній вазі (до 63,5 кг).

19 квітня 2008 року Нужненко захистив свій титул проти Ірвінга Гарсії, судді зафіксували нічию, яка зберегла за українцем титул. А вже 5 жовтня 2008 року Юрій став чемпіоном світу WBA, позбувшись приставки “тимчасовий”. Мексиканець Антоніо Маргаріто, який завоював титул в бою з Мігелем Котто, був оголошений суперчемпіоном WBA.

6. В’ячеслав Сенченко

10 квітня 2009 року в Донецьку вперше в історії українського професійного боксу в рингу зійшлися два земляки в межах бою за титул. В'ячеслав переміг за очками Юрія Нужненка і став новим чемпіоном світу за версією WBA.

7. Віктор Постол

Постол отримав шанс на титульний бій 3 жовтня 2015 року. В Карсоні (США) його суперником став аргентинець Лукас Матіссе. Віктор прийшов, побачив і переміг грізного нокаутера Матіссе, вибачте за тафтологію, нокаутом в 10 раунді. І завоював титул WBC (Всесвітня боксерська рада) в напівсередній вазі.

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8. Олександр Усик

17 вересня 2016 року українець зустрівся у Гданську із поляком Кшиштофом Гловацькі. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перемогу Олександру, який став чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг).

Усик побив рекорд Евандера Холіфілда, ставши чемпіоном світу у 10-му бою на професіональному ринзі (американець став чемпіоном у 1986-му році в своєму 12-му поєдинку).

9. Артем Далакян

Бій за титул WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем провів проти американця Браяна Вілорії в Інглвуді ( США) 24 лютого 2018 року. Артем здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

10. Олександр Гвоздик

1 грудня 2018 року уродженець Харкова виграв титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг) у Квебеку. Гвоздик в 11-му раунді відправив у видовищний нокаут канадця Адоніса Стівенсона, який до цього утримував титул протягом 5 років. Після бою Адоніс довгий час провів у лікарні.

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11. Сергій Богачук

30 березня в Лас-Вегасі уродженець Вінниці виграв титул тимчасового чемпіона світу WBC, перемігши Браяна Мендосу за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням суддів - 118-110, 117-111, 117-111.

Фіаско Ломаченка

Програв свій дебютний титульний бій Василь Ломаченко. 1 березня 2014 року уродженець Білгород-Дністровського зустрівся з досвідченим американцем Орландо Салідо і поступився йому роздільним рішенням суддів (двоє віддали перевагу Салідо з рахунком 116:112 та 115:113, третій - перемогу Ломаченку 115:113).

Цей бій наочно продемонстрував повну безпорадність тренера та батька Василя Анатолія Ломаченко, який тоді, схоже, ще не дуже розумів, що собою являє професійний бокс. Салідо на момент поєдинку вже мав 12 поразок на професійному рингу і вважався джорніменом - міцним середняком, на якому набивають “рекордс” проспекти. Але Орландо скористався недосвідченістю Василя з його батьком і завдяки боксу на межі фолу здобув сенсаційну перемогу. Справедливості заради зазначимо, що надалі дворазовий олімпійський чемпіон зі своїм тренером-батьком засвоїли цей дуже болючий урок і зробили з нього правильні висновки.

Нахабне пограбування Котельника

10 березня 2007 року на свій перший чемпіонський бій проти чинного чемпіона, темношкірого француза Сулеймана Мбає з рингнеймом "Сенсація", вийшов Андрій Котельник. Поєдинок, на кону якого стояв титул WBA в суперлайтвейті (до 63,5 кг), відбувся в Ліверпулі. Сенсаційним став не виступ Мбає, а рішення судів за підсумками 12 раундів.

Лише один суддя після бою міг не опускати очей. Це був Міккі Ванн, який присудив перемогу українцю з рахунком 117:112. Террі О’Коннор, який нарахував нічию 114:114, мабуть, ще рік не міг подивитися на себе в дзеркало. Пол Томас, що побачив на рингу перемогу Сулеймана 115:113 - просто жалюгідна людина без будь-яких принципів. Без перебільшення, це було нахабне суддівське пограбування Котельника. І черговий урок для львів’янина, який він чудово засвоїв. Вже у своєму наступного чемпіонському 22 березня 2008 року Котельник у Кардіффі вирішив не доводити справу до рішення суддів і переміг технічним нокаутом у 12-му раунді чинного чемпіона світу валлійця Гевіна Риса, який до цього відібрав титул якраз у Мбає.

Усі українці-чемпіони світу з боксу

2023 рік - 4 чемпіонських пояси:

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 рік - 4 чемпіонських пояси:

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2021 - 4 чемпіонських пояси:

3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2020 - 1 пояс:

Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2019 - 4 пояси:

3 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2018 - 8 поясів:

4 - Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

2 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO);

1 - Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC);

1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2017 - 2 пояси:

1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);

1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2016 - 2 пояси:

1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);

1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2015 - 2 пояси:

1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO);

1 - Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC).

2014 - 4 пояси:

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO).

2013 - 3 пояси:

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO).

2012 - 4 пояси:

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC).

2011 - 5 поясів:

3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2010 - 5 поясів:

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2009 - 5 поясів:

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2008 - 6 поясів:

2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA);

1 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2007 - 4 пояси:

1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);

2 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

3 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA);

4 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2006 - 3 пояси:

1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2005 - 2 пояси:

1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2004 - 1 пояс:

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC).

2003 - 0.

2002 - 1 пояс:

1 - Володимир Кличко (хевівейт, WBO).

2001 - 1 пояс:

1 - Володимир Кличко (хевівейт, WBO).

2000 - 1 пояс:

1 - Володимир Кличко (хевівейт, WBO).

1999 - 1 пояс:

1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBO).

Максим Розенко, Соломія Романчук, Чемпіон

Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році

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