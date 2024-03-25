Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні легенді світового боксу Володимиру Кличку виповнюється 48 років.

Максим Розенко згадав кілька маловідомих, але від цього не менш захопливих фактів із життя нашої легенди світового боксу.

Перший бій

Вважається, що з боксом Володимир познайомився в 14 років, коли вступив до школи-інтернат спортивного профілю в Броварах (нині Броварське вище училище фізичної культури). Але це не зовсім так. У 13-річному віці Володя пару місяців відвідував секцію боксу і навіть взяв участь в своєму першому міському змаганні. Супроводжував його Віталій, який забезпечив молодшого брата екіпіровкою. Вова заповнив картку учасника, записав в ній свою вагу і зріст. І під пильним наглядом свого тренера-брата почав розминатися, готуючись до виходу в ринг. Але час минав, а Володю не викликали. Змагання перетнули свій екватор, але про Кличка-молодшого організатори, здається, забули. Після двох з половиною годин розминки Вова почав висловлювати щире незадоволення таким стан справ. Разом з Віталієм вони підійшли до суддівського столика, на якому судді вже заповнювали прізвища переможців та призерів на грамотах. Змагання наближалися до свого логічного завершення.

- А як же Володимир Кличко? – хором запитали Володя з Віталієм.

- Так немає суперника в його вазі, - розчарували в суддівській колегії.

- І що йому тепер робити? - не здавався Віталій.

Поміркувавши, судді запропонували Володі боксувати в інший, менший ваговій категорії. Потрібно сказати, що Вова провів відмінний як для новачка бій, виграв його за очками і завдяки цій єдиній перемозі став чемпіоном міста серед юнаків.

Після цієї перемоги Володя на деякий час зав'язав з боксом. Більш того, він прийняв для себе тверде рішення, що не піде за братом у "великий спорт" (Віталій на той час уже серйозно займався кікбоксингом). Після восьмого класу Вова вирішив вступати в медичний технікум, бачив себе в майбутньому фельдшером. Батьки рішення схвалили. Тато натякнув, що раз Віталій вже вибрав для себе спорт, то непогано б молодшому сину продовжити військову династію – адже лікарем можна бути і військовим. Але в приймальні комісії у Володі відмовилися приймати документи через вік. Вступати на фельдшерське відділення можна було з 15 років. Вова ж пішов в школу в шестирічному віці. 14-річному підлітку було запропоновано подати документи на медбрата. Але у хлопця заграло самолюбство, і він від контрпропозиції відмовився. Через пару днів було прийнято рішення, що Кличко-молодшого зарахують до школи-інтернату спортивного профілю. Причому спочатку з зарахуванням виникли проблеми - Вова чимось не сподобався керівництву Броварського училища фізичної культури. Але в підсумку Володю все-таки зарахували. До речі, разом з ним навчався і Сергій Дзінзірук, який також став чемпіоном світу серед професіоналів.

Пляшка кефіру, півбатону

Зараз в це важко повірити, але перший час в інтернаті Володимир не виявляв особливої ​​ретельності на тренуваннях і вражав тільки своїми габаритами.

"Ось уявіть: мені 14 років, - згадував він перші роки свого "інтернатського" минулого. - Тренування двічі на день. А мені хочеться піти погуляти, приготуватися до чергової нічної вилазки в ліс, де ми з друзями розводили багаття, пекли картоплю, а, траплялося, і смажили шашлики. Які можуть бути тренування! І в кого в такому віці є бажання бігати кроси по 5-6 кілометрів і працювати в залі на знос? Недалеко від лісової стежки, по якій проходив маршрут кросу, знаходився продуктовий магазин. Нас там знали в обличчя. Забігав туди, купував батон, пляшку кефіру і повертав назад в ліс, де зручно влаштовувався за широким деревом. Якось мене там застав Олександр Поліщук, під керівництвом якого займався. Він пообіцяв: якщо таке ще раз повториться, це буде мій останній день занять. Втім, це ще лунало неодноразово. Я навіть іноді вдавався до маленьких хитрощів. Наприклад, штучної хвороби. Для того, щоб підняти температуру, з'їдав на голодний шлунок шматочок цукру з двома крапельками спиртового розчину йоду. Це забезпечувало температуру тіло під 38 градусів. Тренеру не залишалося нічого іншого, як безсило розводити руками ...".

Зараз, знаючи, з якою завзятістю Володимир займався в тренувальному таборі, готуючись до чемпіонських боїв, в такі одкровення повірити непросто. Правда, і 30 років тому напередодні змагань Володя перетворювався, починаючи працювати сумлінно. І досить легко вигравав юнацькі турніри, нерідко закінчуючи бій за явної переваги вже до третього раунду.

Шанобливий воєнком

У 2014 році офіцер запасу Володимир Кличко зізнався, що не отримував повістку до військкомату, але якщо вона прийде, він збирається виконати свій громадянський обов'язок. Судячи з усього, останній раз поріг військкомату Володя переступив 25 років тому. Справа була в військкоматі Харківського району Києва.

У приміщення було скупчення людей і багато шуму, - згадував Володимир Золотарьов, який на той час тренував Віталія та Володимира. - Коли ми з'явилися на порозі, по коридору прокотився гул. Потім всі замовчали і дивилися на нас здивованими очима. Призовників вразила міцна стати Віталія та Володимира. Воєнком теж цікаво відреагував. Побачивши на порозі моїх підопічних, він шанобливо встав з-за столу і вийшов нам назустріч з мимовільної посмішкою на обличчі. Було видно, що в спілкуванні з призовником Володимиром Кличком він відчуває незручність - господареві кабінету доводилося постійно задирати голову вгору і періодично збиватися з "ти" на "ви".

У тексті використано матеріали з книги Сергій Смирнова "Випробування рингом".

Максим Розенко, Чемпіон