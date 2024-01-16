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Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона

Сьогодні 13:27 Valeriy Ruchka 5513 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
#Віктор Постол

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні ексчемпіону світу Віктору Постолу виповнилася 40 років.

Ексчемпіон світу Віктор Постол отримав подарунок від Чемпіона – брендовану вишиванку, яка була пошита до 20-річчя нашого проєкту.

Вишиванку Віктору урочисто вручив PR-директор Champion.com.ua Максим Розенко, наголосив при цьому,  що під час своєї професійної боксерської кар’єри українець демонстрував в рингу справжній чемпіонський характер, за що і отримує в подарунок вишиванку з символічною назвою Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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