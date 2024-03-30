Головне
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Вчора 11:33 8339 5
10 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 11:32 143
Результати зважування перед боєм Богачук — Мендоса
Сьогодні 10:25 258
Чемпіон ставить на Богачука
Сьогодні 09:41 233
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Сьогодні 07:30 288
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 04:02 872
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 1232
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Вчора 21:00 729
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 20:24 4725 2
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу
Вчора 19:49 319
Блоги
10 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
10 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка Максим Розенко та Соломія Романчук
Сьогодні 11:32 141
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79 Максим Салівон
Сьогодні 07:30 287
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку Андрій Зуєв
Сьогодні 04:02 871
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ Олег Сагайдак
Вчора 22:04 725
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ Максим Салівон
Вчора 21:00 728
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу Олег Сагайдак
Вчора 19:49 318
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях Дмитро Климчук
Вчора 18:51 386
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Максим Розенко
Вчора 15:22 35950
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Максим Розенко
Вчора 11:33 8327 5
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 Максим Салівон
27.03.2024 18:15 2784
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія Максим Салівон
27.03.2024 12:50 3140
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро Ігор Бойко
27.03.2024 08:52 7477 1
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві Максим Салівон
26.03.2024 20:44 739
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії Максим Розенко
26.03.2024 17:36 1194
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20 Максим Салівон
26.03.2024 13:25 817
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки Андрій Зуєв
26.03.2024 12:15 972
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія Максим Салівон
26.03.2024 11:30 2025
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу Соломія Романчук
25.03.2024 19:15 639
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України
Крізь роки: хлопчик з фото, який пішов стопами легендарного батька, готовий відібрати путівку на Євро у збірної України Соломія Романчук
25.03.2024 17:17 603
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
25.03.2024 15:30 1028
Прямі трансляції
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 11:54 375
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 357
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 540
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 315
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 02:00 406

10 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка

Свої дебютні чемпіонські бої виграли 10 українських боксерів, поразка лише на рахунку Василя Ломаченка.
Сьогодні 11:32 Максим Розенко та Соломія Романчук 143 0
10 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
#Віталій Кличко, #Артем Далакян, #Дзінзірук, #Володимир Кличко, #Василь Ломаченко, #Юрій Нужненко, #Олександр Усик, #Віктор Постол, #В'ячеслав Сенченко, #Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Загалом 11 українських боксерів ставали чемпіонами світу. Десятеро здобували титул з першої ж спроби. Напередодні чемпіонського бою Сергія Богачука, який відбудеться в Лас-Вегасі, а на кону стоятиме звання тимчасового чемпіона WBC,  кореспонденти "Чемпіона" пригадали всі дебютні чемпіонські поєдинки українців. 

1. Віталій Кличко

Свій перший бій за титул чемпіона світу теперішній мер Києва провів проти британця Гербі Гайда. 26 червня 1999 року Віталій Кличко зустрівся з ним у ринзі в Лондоні та зумів нокаутувати темношкірого опонента вже у другому раунді. Завоювавши титул WBO (Всесвітня боксерська організація) в хевівейті (+90,7 кг), Кличко став першим українським чемпіоном світу в професійному боксі. 

2. Володимир Кличко

14 жовтня 2000 року в німецькому Кельні Кличко-молодший протистояв Крісу Берду в рамках бою за пояс WBO. Поєдинок отримав назву “Помста за брата”, адже у квітні цього року американець відібрав чемпіонський титул у Віталія Кличка. Володимир мав значну перевагу в рингу і впевнено довів бій до перемоги за очками. 

3. Володимир Сидоренко 

Наступного чемпіона українцям довелось чекати довгі 52 місяці. 26 лютого 2005 року Сидоренко провів чемпіонський поєдинок у Гамбурзі. Його суперником став мексиканець Хуліо Зарате, який поступився уродженцю Енергодара одноголосним рішенням суддів. Сидоренко виборов вакантний пояс WBA (Всесвітня боксерська асоціація) у найлегшій вазі (до 53,5 кг).

4. Cергій Дзінзірук

3 грудня 2005 року броварець уперше боровся за чемпіонський титул. Його опонентом став чинний чемпіон WBO пуерториканець Даніель Сантос, промоутером якого був одіозний американець Дон Кінг. Поєдинок у Магдебурзі тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу українцю. Дзінзірук став чемпіоном світу за версією WBO у першій середній вазі (до 69,9 кг).

5. Юрій Нужненко

Пройшли ще два роки і 8 грудня 2007-го в бою проти француза Фредеріка Клозе ще один броварець завоював тимчасовий титул чемпіона світу - за версією WBA в напівсередній вазі (до 63,5 кг). 

19 квітня 2008 року Нужненко захистив свій титул проти Ірвінга Гарсії, судді зафіксували нічию, яка зберегла за українцем титул. А вже 5 жовтня 2008 року Юрій став чемпіоном світу WBA, позбувшись приставки “тимчасовий”. Мексиканець Антоніо Маргаріто, який завоював титул в бою з Мігелем Котто, був оголошений суперчемпіоном WBA.

6. В’ячеслав Сенченко

10 квітня 2009 року в Донецьку вперше в історії українського професійного боксу  в рингу зійшлися два земляки в межах бою за титул. В'ячеслав переміг за очками Юрія Нужненка і став новим чемпіоном світу за версією WBA. 

7. Віктор Постол

Постол отримав шанс на титульний бій 3 жовтня 2015 року. В Карсоні (США) його суперником став аргентинець Лукас Матіссе. Віктор повівся як справжній агент 007 - прийшов, побачив і переміг грізного нокаутера Матіссе, вибачте за тавтологію, нокаутом у 10 раунді. Й завоював титул WBC (Всесвітня боксерська рада) в напівсередній вазі.

8. Олександр Усик

17 вересня 2016 року українець зустрівся у Гданську із поляком Кшиштофом Гловацьким. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перемогу Олександру, який став чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі (до 90,7 кг).

Усик побив рекорд Евандера Холіфілда, ставши чемпіоном світу в 10-му бою на професіональному ринзі (американець став чемпіоном у 1986 році у своєму 12-му поєдинку).

9. Артем Далакян

Бій за титул WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем провів проти американця Браяна Вілорії в Інглвуді ( США) 24 лютого 2018 року. Артем здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.  

10. Олександр Гвоздик

1 грудня 2018 року уродженець Харкова виграв титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг) у Квебеку. Гвоздик в 11-му раунді відправив у видовищний нокаут канадця Адоніса Стівенсона, який до цього утримував  титул протягом 5 років. Після бою Адоніс довгий час провів у лікарні. 

Фіаско Ломаченка

Єдиний серед наших чемпіонів, хто програв свій дебютний титульний бій, - це Василь Ломаченко. 1 березня 2014 року уродженець Білгород-Дністровського зустрівся з досвідченим американцем Орландо Салідо і поступився йому роздільним рішенням суддів (двоє віддали перевагу Салідо з рахунком 116:112 та 115:113, третій - перемогу Ломаченку 115:113).

Цей бій наочно продемонстрував повну безпорадність тренера та батька Василя Анатолія Ломаченко, який тоді, схоже, ще не дуже розумів, що собою являє професійний бокс. Салідо на момент поєдинку вже мав 12 поразок на професійному рингу і вважався джорніменом - міцним середняком, на якому набивають “рекордс” проспекти. Але Орландо скористався недосвідченістю Василя з його батьком і завдяки боксу на межі фолу здобув сенсаційну перемогу. Справедливості заради зазначимо, що надалі дворазовий олімпійський чемпіон зі своїм тренером-батьком засвоїли цей дуже болючий урок і зробили з нього правильні висновки.   

Усі українці-чемпіони світу з боксу

2023 рік - 4 чемпіонських пояси:

  • 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 рік - 4 чемпіонських пояси:

  • 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2021 - 4 чемпіонських пояси:

  • 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2020 - 1 пояс:

  • Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2019 - 4 пояси:

  • 3 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO);

  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2018 - 8 поясів:

  • 4 - Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

  • 2 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO);

  • 1 - Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC);

  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2017 - 2 пояси:

  • 1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);

  • 1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2016 - 2 пояси:

  • 1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);

  • 1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2015 - 2 пояси:

  • 1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO);

  • 1 - Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC).

2014 - 4 пояси:

  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

  • 1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO).

2013 - 3 пояси:

  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO).

2012 - 4 пояси:

  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC).

2011 - 5 поясів:

  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

  • 1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2010 - 5 поясів:

  • 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

  • 1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2009 - 5 поясів:

  • 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

  • 1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2008 - 6 поясів:

  • 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);

  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

  • 1 - Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA);

  • 1 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2007 - 4 пояси:

  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);

  • 2 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

  • 3 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA);

  • 4 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2006 - 3 пояси:

  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);

  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

  • 1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2005 - 2 пояси:

  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

  • 1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2004 - 1 пояс:

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC).

2003 - 0.

2002 - 1 пояс:

  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, WBO).

2001 - 1 пояс:

  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, WBO).

2000 - 1 пояс:

  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, WBO).

1999 - 1 пояс:

  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBO).

Максим Розенко, Соломія Романчук, Чемпіон

Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги 5070
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі 1232
Лівий берег розгромив Агробізнес, Карпати перемогли Вікторію: результати матчів Першої ліги Лівий берег розгромив Агробізнес, Карпати перемогли Вікторію: результати матчів Першої ліги 892
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 4725 2
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 35969
Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги 2247
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358970
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117816
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51681
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25869
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30097 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34929 2