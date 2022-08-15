Усик прибув у Саудівську Аравію на бій проти Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, український боксер Олександр Усик прибув до Джидди (Саудівська Аравія), де відбудеться реванш проти британця Ентоні Джошуа.
The Champ arrives in the Kingdom 👑 #UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/kYgg2dIF9x— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 15, 2022
Реванш Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня. Орієнтовний початок о 1:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно для підписників тарифів Оптимальний і Максимальний (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного, безкоштовно на на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
Факти про бій
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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