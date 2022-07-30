Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo.

Бій-реванш Усик - Джошуа буде безкоштовним для глядачів на території України.

Показ буде доступним у розділі Спорт на MEGOGO, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, а також на регіональних каналах Суспільного та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.

У рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію.

Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.