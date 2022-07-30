Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.
Трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo.
Бій-реванш Усик - Джошуа буде безкоштовним для глядачів на території України.
Показ буде доступним у розділі Спорт на MEGOGO, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, а також на регіональних каналах Суспільного та на ютуб-каналі Усика – Usyk17.
У рамках трансляції користувачі матимуть змогу подивитись бої андеркарду, головний бій та студію.
Кошти від спонсорства та покупки реклами передадуть у благодійний фонд допомоги Україні Usyk Foundation.
Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.
Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.