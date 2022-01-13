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Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина третя

Сьогодні 20:13 Harry BettMan 114 0
Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина третя
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

У першій частині я розказав вам, хто такий Брюс Гроббелаар та його підступний друг Вінсент, у другій, які саме матчі потрапили у список підозрілих і ось сьогодні настав час фіналу історії про нібито матч-фіксінг за участю відомого голкіпера Ліверпуля та Саутгемптона.

"Світовий ексклюзив. Гроббелар брав хабарі за сдачу матчів" - це заголовок The Sun, датований 9 листопада 1994 року. Щойно від таблоїду прозвучали звинувачення на адресу Гроббелаара, футбольний світ відреагував на них суцільним шоком. До цього моменту матч-фіксінг скандали не виникали на Туманному Альбіоні цілих 30 років. Ян Сент-Джон, колишній гравець Ліверпуля і популярна телевізійна особа, у розмові з ITV News сказав, що “ви просто не можете вірити, що воротар насправді зробить таке за гроші”. Футбольний директор Саутгемптона Лорі МакМенемі заявив, що повністю підтримує гравця, і що не може бути жодних питань про його дискваліфікацію, поки претензії розслідуються.

Гроббелаар дійсно спокійно провів наступні 15 матчів Прем'єр-Ліги поспіль. Однак у липні 1995 року зімбабвійця звинуватили у змові, пов’язаній з договорняками, разом із Фашану, Лімом та Гансом Сегерсом (ще одним воротарем, який грав за Вімблдон), і через 18 місяців справу було передано до суду.

Гроббелаар весь час говорив про свою невинність і продовжує це робити й донині. І хоча записи говорили про інше, Брюсу на суді допомогли свідчення колишнього голкіпера Арсеналу та збірної Шотландії Боба Вілсона. Він переглянув відеоматеріали відповідних матчів і не знайшов нічого поганого в побаченому. Сейви, які Гроббелар зробив у іграх, були описані Вілсоном як “відмінні”, “справді видатні” та “найвищої якості на будь-якому рівні у світі”.

Що стосується будь-яких грошей, які переходили з рук у руки, Лім визнав, що він заплатив Сегерсу 45 000 фунтів стерлінгів і Гроббелару від 8 000 до 9 000 фунтів стерлінгів, але лише за прогнозування матчів, а не їх фіксацію.

Суд присяжних не зміг винести вердикту, тому в червні 1997 року розпочався повторний судовий розгляд. Усі обвинувачені вийшли на свободу в серпні того ж року, і хоча Гроббелаар був оштрафований на 10 000 фунтів стерлінгів за порушення правил ставок, це ще не кінець саги.

У той час як Фашану і Сегерс задовольнилися тим, що скандал з матч-фіксінгом залишилися позаду, Гроббелаар вирішив подати до суду на The Sun за наклеп, і після 16-денного судового розгляду в 1999 році він виграв. Йому було присуджено 85 000 фунтів стерлінгів, і його значні юридичні рахунки також були покриті. “Це день, яким ми всі можемо насолоджуватися, і ми отримали вердикт, якого хотіли", — сказав він після цього. “Це були не ті гроші, які я шукав, я просто намагався очистити своє ім’я у футболі, і я це зробив сьогодні”.

Але дивовижна історія все ще не досягла свого завершення. The Sun оскаржила вирок про наклеп у Палаті лордів, і настала їхня черга претендувати на перемогу. Їхні конкретні звинувачення щодо договорних матчів не підтвердилися, але, оскільки були докази нечесності, винагорода за наклеп Гроббелару була знижена до 1 фунта стерлінгів – найнижчої допустимої за англійським законодавством.

Набагато важливіше те, що тепер воротар був зобов’язаний сплатити судові витрати The Sun, а оскільки він не міг цього зробити, Гроббелаар був оголошений банкрутом.

Незважаючи на все, що відбувалося, Гроббелаар, здається, не шкодує про своє чудове життя та скандал з матч-фіксінгом, який коштував йому всього. “У Ліверпулі я прожив фантастичні дні, але що б не сталося зараз у моєму житті, я не можу скаржитися на ці речі, — сказав він FourFourTwo у 2007 році. — Я приїхав у цю країну з 10 фунтами стерлінгів у кишені і після того, як лорди закону покінчили зі мною, я мав 1 фунт. Це дуже круте життя, яке я прожив на 9 фунтів стерлінгів!”

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