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Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина перша

Вчора 23:16 Harry BettMan 100 0
Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина перша
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Привіт народ, з вами BettMan.

Брюс Гроббелаар є одним з найбільш одіозних воротарів в історії англійського футболу. Його життя більш ніж цікаве і гідне книги чи фільму. Він найвідоміший гравець африканської країни Зімбабве, кар'єра якого пов'язана насамперед з Ліверпулем, з яким він виграв Кубок європейських чемпіонів 1984 року. Виграв не в останню чергу через свою майстерну роботу в серії післяматчевих пенальті. Крім того, у його скарбничці також шість чемпіонських титулів, три медалі Кубка Англії та три Кубка Ліги. Його 628 матчів за Ліверпуль є дев’ятим показником за кількістю матчів в історії однієї з найуспішніших команд Туманного Альбіону.

Він пережив у своєму житті такі речі, які рідко відбуваються у житті пересічної людини. Почавши свою ігрову кар’єру в Зімбабве та Південній Африці, він був призваний на військову службу в Родезійський полк у війні Буша в Родезії. Тоді Гроббелаар був ще підлітком. Але пізніше він зізнався, що йому довелося навіть вбити людину і він бачив, як поруч помирають друзі.

“Ви маєте жити з наслідками до кінця свого життя”, — сказав він Бі-Бі-Сі у 2018 році. Цю ж цитату можна застосувати і до скандальної історії з договірними матчами, яка трапилася з Гроббелааром в середині 1990-х років.

1980-ті були у англійському футболі десятиліттям Ліверпуля, і Гроббелаар був одним з ключових компонентів їхнього успіху. Але до 1990-х років клуб занепав. Пройшовши через трагедії у Хейзелі та Хіллсборо, Ліверпуль перестав бути тією силою, якою був колись. Те ж саме можна було сказати і про Брюса, який у певний момент втратив своє місце в основному складі, коли "червоні" підписали Девіда Джеймса з "Вотфорда".

Через дванадцять з половиною років після свого дебюту, Гроббелар в останній раз виступив за Ліверпуль у лютому 1994 року. Наступного літа він залишив “Червоних”, щоб приєднатися до "Саутгемптона" і відразу ж став воротарем №1 у новому клубі.

Під час міжнародної перерви у вересні 1994 року Гроббелаар допоміг Зімбабве перемогти Лесото з рахунком 5:0 у відбірковому матчі Кубка африканських націй. Але через два дні його друг в Англії зробив крок, який наклав відбиток на наступне десятиліття у житті Гроббелаара.

Як ветеран родезійської армії, бізнесмен Кріс Вінсент мав багато спільного з Гроббелааром. Коли він переїхав до Англії у 1989 році, пара стала хорошими друзями завдяки їх спільній любові гуляти по місту і “пікапити” жінок. Пізніше вони стали діловими партнерами, оскільки Вінсент переконав свого нового приятеля інвестувати значні кошти в африканський ігровий парк у їхньому рідному Зімбабве. Але цей бізнес-проект швидко захлинувся і це сильно вдарило по кишенях Гроббелаара.

Пізніше також стверджували, що Брюс був у ті дні злий через те, що йому мало платили у Ліверпулі у порівнянні з рештою гравців команди. Повідомляється, що він був лише 13-м по розміру зарплатні, незважаючи на все, що він зробив для клубу. Можливо невдоволення змусило його спробувати заробити додаткові гроші на стороні?

У Гроббелаара все ще була річна зарплатня в розмірі 160 000 фунтів стерлінгів, на яку можна було непогано жити, тоді як Вінсент був у серйозних фінансових проблемах і пізніше був оголошений банкрутом з боргами в 90 000 фунтів стерлінгів.

Вінсент придумав спосіб, у який можна було заробити чималу суму. Таблоїдні газети завжди готові платити за розповіді про знаменитостей і “друг” Гроббелаара придумав, як по легкому підняти грошенят. 6 вересня 1994 року Вінсент зв'язався з таблоїдом The Sun, щоб прийняти участь у спецоперації. Газета надала йому записуюче обладнання, щоб спробувати таємно зафіксувати докази того, що Гроббелаар особисто зізнався у фіксації результатів матчів.

Як пізніше зазначив прокурор Девід Калверт-Сміт, коли справа була передана до суду: "Якщо ви робите ставки і хочете змінити шанси на свою користь, і ви збираєтеся підійти до одного з гравців - воротар є найбільш очевидною людиною, до якої треба підходити, тому що він може найбільш драматично і безпосередньо вплинути на результат матчу”, – сказав він. “Воротарі роблять справжні помилки, і тому дивна навмисна помилка може залишитись не поміченою”.

Далі буде…

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