Історія беттінг-скандалу з Брюсом Гроббелааром, частина друга

Привіт народ, з вами BettMan.

Вчора я почав, я сьогодні продовжую, розповідь про скандальну ситуацію, до якої потрапив легендарний воротар Ліверпуля, Брюс Гроббелаар. Ми зупинились на тому моменті, коли його підступний друг Вінсент, вирішив отримати гонорар від таблоїду The Sun і взявся таємно зафільмувати зізнання Брюса про участь у договірних матчах.

Перші спроби записати Гроббелаара зазнали невдачі, але пізніше Вінсент зміг зняти три окремі розмови. Фінальна з цих трьох відбулася 3 листопада, за шість днів до початку скандалу. Пізніше з’ясувалося, що Вінсент отримав 33 000 фунтів стерлінгів від The Sun і міг би заробити значно більше. Але лише за умови, що Гроббелаар був би засуджений і Вінсент написав би книгу про цю справу. Тоді йому б дісталися 100 000 фунтів стерлінгів.

Хоча Вінсент дав свідчення у суді, той факт, що він збирався заробити на цій справі гроші, виставив його у не найкращому світлі. Навіть суддя назвав його під час процесу “абсолютно нечесним шахраєм”. Хоча Гроббелаар виглядав перед судом присяжних не краще.

Загалом на суді мова йшла про п'ять випадків нібито матч-фіксінгу, три з яких були пов'язані з Ліверпулем, а інші два з Саутгемптоном. Всі матчі отримали статус підозрілих лише через те, що сказав Гроббелаар на компрометуючих плівках.

Матч №1

Гра відбулась у листопаді 1993 року. Ліверпуль тоді програв Ньюкаслу 3:0 завдяки хет-тріку Енді Коула. Брюс виглядав у воротах безпорадно. Він стверджував на плівках, що отримав 40 000 фунтів стерлінгів, щоб вплинути на результат того матчу. За словами Вінсента, після матчу Гроббелаар під’їхав додому до свого товариша-футболіста Джона Фашану, щоб забрати гроші. Форвард Вімблдону Фашану нібито був посередником між Гроббеларом і Хенгом Суан Лімом, малайзійським бізнесменом, якого голкіпер прозвав "низьким чоловіком", і який представляв азартний синдикат, який нібито намагався налагодити договірні ігри в Англії.

Я знайшов на Ютубі відео голів того матчу і як на мене, Гроббелаар лише імітував захист своїх воріт у кожному з гольових епізодів. Хоча також добре видно, що Ньюкасл дуже ефективно розривав захист “червоних” і гра воротаря не була єдиною проблемою Ліверпуля.

Матч №2

В одному з найбільш пам'ятних матчів ранньої епохи Прем'єр-ліги Ліверпуль відігрався з рахунку 0-3 і зіграв внічию 3-3 зі своїм найзапеклішим суперником Манчестер Юнайтед у січні 1994 року. На плівці Гроббелаар сказав, що втратив 125 000 фунтів стерлінгів, зробивши два фантастичні сейви у матчі. Він сказав, що зробив їх майже випадково. “Я пірнув не в той бік, і м’яч вдарився в мою руку", — сказав він.

Матч №3

Наступного місяця Ліверпуль грав з Норвічем. Вінсент стверджував, що він і Гроббелар поїхали до Лондона в ніч перед грою, щоб отримати 1500 фунтів стерлінгів від Ліма, а воротар стверджував, що він заробив би 80 000 фунтів стерлінгів, якби його команда програла. Тим не менш, на Керроу Роуд під час гри Ліверпуль двічі відігравався і довів рахунок до нічиї 2-2.

На той момент, коли стався наступний підозрілий матч, секретний план Вінсента на приховану зйомку вже був у дії.

Матч №4

24 вересня 1994 року Саутгемптон, за який у той час грав Гроббелаар, переміг Ковентрі Сіті з рахунком 3-1. Однак його команда пропустила перший гол, і було записано, що він навмисно заштовхнув м’яч у сітку, щоб переконатися, що гол точно відбудеться. Гроббелар також стверджував, що він заробив би велику суму, якби “Святі” програли з рахунком 1-0. Незалежно від того, що відбувалося, даний епізод добре ілюструє явний недолік спроб організувати договорняк у футболі за участі однієї людини. Навіть якщо одного гравця вдасться підкупити, є ще 10 інших, які віддадуть все, щоб заробити позитивний результат для свого клубу.

На останньому відеозаписі Вінсента можна було побачити, як він дає 2000 фунтів стерлінгів готівкою Гроббелару як перший внесок.

Матч №5

Через два місяці Саутгемптон вирушив до Манчестер Сіті на гру, у якій обидві сторони відставали і вели, але в кінцевому підсумку розійшлися миром з рахунком 3-3. “Святі” програвли 2-3 і відігралися за одну хвилину до фінального свистка. Гроббелар сказав на записі, що заробив би 50 000 фунтів стерлінгів, якби результат 2-3 був остаточним.

Незалежно від того, чи були заяви Брюса про договорняки справжніми, чи ні, на цьому сюжет закінчився. Через чотири дні журналісти атакували воротаря закидами від The Sun прямо в аеропорті Гатвік. Що сталося далі?

Про це розповім завтра :-)

Далі буде…

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