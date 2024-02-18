Головне
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
Вчора 18:20 9256 3
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:33 230
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 812
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 536
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 347
Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:28 863
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС
Вчора 20:17 3389
Чоловіча збірна України - за межами десятки в естафеті чемпіонату світу
Вчора 18:57 481
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті чемпіонату світу
Вчора 16:03 861
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Вчора 14:51 40973
Прямі трансляції

Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати

Сьогодні 07:37 49361 0
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Денис Насико, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

7 по 18 лютого в чеському Нове-Место відбувається чемпіонат світу-2024 з біатлону, в якому беруть участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах Чехії представляють 11 спортсменів: шість жінок (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова) та п'ять чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк). 

Підключитися до Мегого

Розклад чемпіонату світу-2024 з біатлону

    Середа, 7 лютого 

    П'ятниця, 9 лютого

    Субота, 10 лютого

    Неділя, 11 лютого

    Вівторок, 13 лютого

    Середа, 14 лютого

    Четвер, 15 лютого

    Субота, 17 лютого

    Неділя, 18 лютого

    • 15:15. Масстарт - жінки (12,5 км)
    • 17:30. Масстарт - чоловіки (15 км)
    Коментарі ()
    Популярне зараз
    Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 36! 13866 3
    Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 5947
    21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 9256 3
    Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 40973
    Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 61-річчя. ВІДЕО 6102
    “Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала “Руський мир” Ломаченка: перспективи боксера-маргінала 5423 3
    Рекомендуємо
    Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134627 1
    Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68725
    Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164436
    Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155346
    Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15735 2
    Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5156 2