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Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу

Дві українки - у топ-20 жіночого спринту на чемпіонаті світу з біатлону
Сьогодні 19:36 568 0
Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Ірина Петренко, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Представниця Франції Жулія Сімон виграла жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка фінішувала 12-ю, а Ірина Петренко прийшла 19-ю.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Спринт, Жінки
09 лютого
  1. Жюлія Сімон (Франція, 0+0) 20:07.5
  2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +4.9
  3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +40.8
  4. Софі Шово (Франція, 1+0) +44.2
  5. Байба Бендіка (Латвія, 0+1) +46.5
  6. Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +1:05.3

...

12. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:26.2
19. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1.44.1
21. Юлія Джима (Україна 0+1) +1:48.3
29. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +2:05.6

Усі українки відібралися до гонки переслідування.

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