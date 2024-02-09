Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Представниця Франції Жулія Сімон виграла жіночий спринт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.
Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка фінішувала 12-ю, а Ірина Петренко прийшла 19-ю.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Спринт, Жінки
09 лютого
- Жюлія Сімон (Франція, 0+0) 20:07.5
- Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+0) +4.9
- Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +40.8
- Софі Шово (Франція, 1+0) +44.2
- Байба Бендіка (Латвія, 0+1) +46.5
- Франціска Пройсс (Німеччина, 0+1) +1:05.3
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12. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:26.2
19. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1.44.1
21. Юлія Джима (Україна 0+1) +1:48.3
29. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +2:05.6
Усі українки відібралися до гонки переслідування.
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