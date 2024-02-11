Підручний - 23-й у гонці переслідування на чемпіонаті світу, норвежці зайняли п'єдестал пошани

Джерело - Чемпіон.
Норвежець Йоганнес Бо виграв чоловічу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.
Друге та третє місце посіли земляки Бо Стурла Легрейд та Ветле-С'ястад Крістіансен.
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний - 23-й, Антон Дудченко фінішував на 25-й позиції. Артем Прима пропускав гонку.
13 лютого відбудеться жіноча індивідуальна гонка, а чоловіки повернуться до змагань вже 14 лютого.
Нагадаємо, що ЧС триватиме до 18 лютого.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування, чоловіки
11 лютого
1. Йоганнес-Тінгнес Бо (Норвегія, 1+2+0+0) 32:36,9
2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +28,7
3. Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2) +38,5
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23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+2) +4:02,1
25. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +4:09,7
DNS Артем Прима (Україна)
Раніше Сімон виграла персьют на чемпіонаті світу.
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