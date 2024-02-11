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Підручний - 23-й у гонці переслідування на чемпіонаті світу, норвежці зайняли п'єдестал пошани

Антон Дудченко фінішував 25-м
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Підручний - 23-й у гонці переслідування на чемпіонаті світу, норвежці зайняли п'єдестал пошани
#Йоганнес Бо, #Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо виграв чоловічу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Друге та третє місце посіли земляки Бо Стурла Легрейд та Ветле-С'ястад Крістіансен.

  Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний - 23-й, Антон Дудченко фінішував на 25-й позиції. Артем Прима пропускав гонку.

13 лютого відбудеться жіноча індивідуальна гонка, а чоловіки повернуться до змагань вже 14 лютого.

Нагадаємо, що ЧС триватиме до 18 лютого.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування, чоловіки
11 лютого
1. Йоганнес-Тінгнес Бо (Норвегія, 1+2+0+0)  32:36,9
2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0)  +28,7
3. Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2)  +38,5
...
23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+2)  +4:02,1
25. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0)  +4:09,7
DNS Артем Прима (Україна)

Раніше Сімон виграла персьют на чемпіонаті світу.

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