Підручний - 23-й у гонці переслідування на чемпіонаті світу, норвежці зайняли п'єдестал пошани

Антон Дудченко фінішував 25-м

Джерело - Чемпіон.

Норвежець Йоганнес Бо виграв чоловічу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Друге та третє місце посіли земляки Бо Стурла Легрейд та Ветле-С'ястад Крістіансен.

Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний - 23-й, Антон Дудченко фінішував на 25-й позиції. Артем Прима пропускав гонку.

13 лютого відбудеться жіноча індивідуальна гонка, а чоловіки повернуться до змагань вже 14 лютого.

Нагадаємо, що ЧС триватиме до 18 лютого.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове Место, Чехія

Гонка переслідування, чоловіки

11 лютого

1. Йоганнес-Тінгнес Бо (Норвегія, 1+2+0+0) 32:36,9 2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +28,7 3. Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2) +38,5 ... 23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+2) +4:02,1 25. Антон Дудченко (Україна, 0+0+0+0) +4:09,7 DNS Артем Прима (Україна)

Раніше Сімон виграла персьют на чемпіонаті світу.

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