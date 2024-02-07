Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма

Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Швеції

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула перемогу в змішаній естафеті на чемпіонаті світу в чеському Нове Место.

Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Швеції.

Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань

Збірна України, яку представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко, фінішувала сьомою.

Чемпіонат світу з біатлону Нове Место, Чехія Змішана естафета

7 лютого