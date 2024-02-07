Головне
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма
Сьогодні 19:34 486
Прометей переграв іспанський Ховентут у 18 турі Єврокубка
Сьогодні 21:14 20
Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА
Сьогодні 16:52 406
Качараба перейшов у ДАК
Сьогодні 15:10 309
17-річний український воротар дебютував за Реал
Сьогодні 12:45 930
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Вчора 19:57 653
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Вчора 19:39 601
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Вчора 19:24 849 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Вчора 18:40 1035
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:15 23073
Прямі трансляції

Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма

Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Швеції
Сьогодні 19:34 486 0
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції здобула перемогу в змішаній естафеті на чемпіонаті світу в чеському Нове Место.

Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Швеції.

   Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань

Збірна України, яку представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко, фінішувала сьомою.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Змішана естафета
7 лютого
1. Франція (1+9)  1:09:24,4
2. Норвегія (0+8)  +45,2
3. Швеція (0+10)  +1:01,7
4. Швейцарія (0+3)  +1:02,9
5. Німеччина (1+9)  +1:30,9
6. Австрія (0+7)  +2:30,5
7. Україна (0+8)  +2:48,8

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Нападник Динамо зацікавив Наполі Нападник Динамо зацікавив Наполі 1015
Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин 563
Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом 740
17-річний український воротар дебютував за Реал 17-річний український воротар дебютував за Реал 930
Дюбуа викликав на бій Хрговича Дюбуа викликав на бій Хрговича 494
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 30890
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90979 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101136
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358694 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10314 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21012
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33596 2