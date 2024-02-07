Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма

Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції здобула перемогу в змішаній естафеті на чемпіонаті світу в чеському Нове Место.
Другими фінішували норвезькі біатлоністи, трійку замкнули представники Швеції.
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань
Збірна України, яку представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко, фінішувала сьомою.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Змішана естафета
7 лютого
1. Франція (1+9) 1:09:24,4
2. Норвегія (0+8) +45,2
3. Швеція (0+10) +1:01,7
4. Швейцарія (0+3) +1:02,9
5. Німеччина (1+9) +1:30,9
6. Австрія (0+7) +2:30,5
7. Україна (0+8) +2:48,8
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