Головне
Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:01 6826
Філіпович здобула срібло чемпіонату Європи з боротьби
Сьогодні 20:32 120
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Сьогодні 20:00 645
Мбаппе прийняв рішення покинути ПСЖ улітку
Сьогодні 18:53 222
Вірер: "У суботу зроблю заяву щодо майбутнього"
Сьогодні 17:39 309
Дистриб'ютор 1+1 media: Де-юре в UPL TV 13 клубів, а де-факто – 16
Сьогодні 17:34 212
Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі
Сьогодні 16:16 402
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
Сьогодні 15:50 624
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 15:44 2874
NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2
Сьогодні 14:19 200
Прямі трансляції

Україна - 14-та в одиночній змішаній естафеті чемпіонату світу

Україна вчетверте була представлена у синглміксті в складі Підручного та Меркушиної.
Сьогодні 20:10 162 0
Україна - 14-та в одиночній змішаній естафеті чемпіонату світу
#Анастасія Меркушина, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції виграла одиночну змішану естафету на чемпіонату світу з біатлону в Нове Место.

Другими стали італійці, замкнули трійку норвежці.

Збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушини фінішували 14-ми, використавши 12 додаткових патронів.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Одиночна змішана естафета
15 лютого
  1. Франція (0+3) 36:21.7
  2. Італія (0+5) +24.6
  3. Норвегія (1+7) +27.4
  4. Швеція (1+12) +1:00.9
  5. Швейцарія (0+6) +1:01.1
  6. Німеччина (0+4) +1:04.6
...
14. Україна (0+12) +2:26.0

Напередодні Дудченко став найкращим серед українців в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН Шахтар - Марсель 0:0. ОНЛАЙН 6826
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції 6046 1
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 46932
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 5244
Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: де дивитись онлайн матч раунду плей-оф Ліги Європи 5022
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17565
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317367
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21312
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63507
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33864 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19025 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5132