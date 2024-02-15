Україна - 14-та в одиночній змішаній естафеті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції виграла одиночну змішану естафету на чемпіонату світу з біатлону в Нове Место.
Другими стали італійці, замкнули трійку норвежці.
Збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушини фінішували 14-ми, використавши 12 додаткових патронів.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Одиночна змішана естафета
15 лютого
- Франція (0+3) 36:21.7
- Італія (0+5) +24.6
- Норвегія (1+7) +27.4
- Швеція (1+12) +1:00.9
- Швейцарія (0+6) +1:01.1
-
Німеччина (0+4) +1:04.6
...
14. Україна (0+12) +2:26.0
Напередодні Дудченко став найкращим серед українців в індивідуальній гонці.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.