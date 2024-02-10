Підручний - найкращий з українців у спринті чемпіонату світу

Двоє українців завершили гонку у топ-40

Джерело - Чемпіон.

Представник Норвегії Штурла Легрейд виграв чоловічий спринт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Друге та третє місце розділили норвежці - Йоганнес Бо та Ветле Шостад Крістіансен.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який з одним промахом прийшов 21-м. Водночас Антон Дудченко з ідеальною стрільбою посів 39-те місце.

Тарас Лесюк і Артем Прима завершили гонку поза заліковою зоною.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове Место, Чехія

Спринт, Чоловіки

10 лютого