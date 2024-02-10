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Підручний - найкращий з українців у спринті чемпіонату світу

Двоє українців завершили гонку у топ-40
Сьогодні 19:29 165 0
Підручний - найкращий з українців у спринті чемпіонату світу
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Представник Норвегії  Штурла Легрейд виграв чоловічий спринт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Друге та третє місце розділили норвежці - Йоганнес Бо та Ветле Шостад Крістіансен.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який з одним промахом прийшов 21-м. Водночас Антон Дудченко з ідеальною стрільбою посів 39-те місце.

Тарас Лесюк і Артем Прима завершили гонку поза заліковою зоною.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Спринт, Чоловіки
10 лютого
  1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 25:23.9
  2. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0) +3.5
  3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +18.6
  4. Ерік Перро (Франція, 0+1) +28.9
  5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +36.6
  6. Тарь’є Бо (Норвегія, 1+1) +37.5
...
21. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +2:05.0
39. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:59.8
60. Артем Прима (Україна, 1+2) +3:37.4
67. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:53.4
Гонка переслідування відбудеться у неділю, 11 лютого, о 18:05.
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