Підручний - найкращий з українців у спринті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Представник Норвегії Штурла Легрейд виграв чоловічий спринт на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.
Друге та третє місце розділили норвежці - Йоганнес Бо та Ветле Шостад Крістіансен.
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який з одним промахом прийшов 21-м. Водночас Антон Дудченко з ідеальною стрільбою посів 39-те місце.
Тарас Лесюк і Артем Прима завершили гонку поза заліковою зоною.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Спринт, Чоловіки
10 лютого
- Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 25:23.9
- Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0) +3.5
- Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 1+0) +18.6
- Ерік Перро (Франція, 0+1) +28.9
- Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) +36.6
- Тарь’є Бо (Норвегія, 1+1) +37.5
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21. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +2:05.0
39. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:59.8
60. Артем Прима (Україна, 1+2) +3:37.4
67. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:53.4
Гонка переслідування відбудеться у неділю, 11 лютого, о 18:05.