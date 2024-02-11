Найкращою серед українок стала Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулія Сімон виграла жіночу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Другою стала представниця Італія Ліза Віттоцці. Трійку замкнула ще одна біатлоністка з Франції Жустін Бреза-Буше.

Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 26-а позиція. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко відповідно посіли 35, 36 та 45 місця.

Сьогодні, 11 лютого, о 18:05 за київським часом розпочнеться чоловічий персьют.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого у чеському Нове Место.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове Место, Чехія

Гонка переслідування, жінки

11 лютого

1. Жулія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 29:54,8

2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +46,3

3. Жустін Бреза-Буше (Франція, 0+1+2+1) +49,3

...

26. Христина Дмитренко (Україна, 2+0+1+1) +3:46,7

35. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0) +4:39,0

36. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +4:51,2

45. Ірина Петренко (Україна, 2+1+1+0) +5:30,7

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