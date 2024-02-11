Джерело - Чемпіон.
Француженка Жулія Сімон виграла жіночу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.
Другою стала представниця Італія Ліза Віттоцці. Трійку замкнула ще одна біатлоністка з Франції Жустін Бреза-Буше.
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати
Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 26-а позиція. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко відповідно посіли 35, 36 та 45 місця.
Сьогодні, 11 лютого, о 18:05 за київським часом розпочнеться чоловічий персьют.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого у чеському Нове Место.
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