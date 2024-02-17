Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна Франції виграла жіночу естафету на чемпіонату світу з біатлону в Нове Место.
Другими прийшли представниці Швеції, замкнули трійку німкені.
Збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко фінішувала п'ятою, використавши 10 додаткових патронів.
Українки повторили свій найкращий результат сезону в естафеті, який здобули на Кубку світу в Рупольдингу.
- Франція (2+11) 1:15:00.8
- Швеція (1+12) +38.3
- Німеччина (0+9) +1:14.2
- Естонія (0+11) +1:40.1
- Україна (0+10) +2:08.8
- Польща (0+3) +2:14.6
Нагадаємо, збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної фінішували 14-ми в одиночній змішаній естафеті.
Раніше тренерський штаб національної команди зімітував гонку для вибору четвертого біатлоніста на естафету чемпіонату світу
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.