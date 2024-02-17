Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті чемпіонату світу

Україна втретє у сезоні виступила складом - Петренко, Джима, Меркушина та Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції виграла жіночу естафету на чемпіонату світу з біатлону в Нове Место.

Другими прийшли представниці Швеції, замкнули трійку німкені.

Збірна України у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко фінішувала п'ятою, використавши 10 додаткових патронів.

Українки повторили свій найкращий результат сезону в естафеті, який здобули на Кубку світу в Рупольдингу.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове Место, Чехія

Жіноча естафета

17 лютого

Франція (2+11) 1:15:00.8 Швеція (1+12) +38.3 Німеччина (0+9) +1:14.2 Естонія (0+11) +1:40.1 Україна (0+10) +2:08.8 Польща (0+3) +2:14.6

Нагадаємо, збірна України у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної фінішували 14-ми в одиночній змішаній естафеті.

Раніше тренерський штаб національної команди зімітував гонку для вибору четвертого біатлоніста на естафету чемпіонату світу

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове-Место.