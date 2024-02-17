Головне
Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи
Вчора 20:35 5755 2
Винник здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:39 304
NAVI перемогли російський BetBoom та вийшли на перший Major із CS 2
Вчора 21:17 317
Ткач-Остпачук - бронзова призерка чемпіонату Європи
Вчора 21:01 368
Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону
Вчора 19:05 8328
Визначився склад збірної України на жіночу естафету чемпіонату світу
Вчора 18:59 450
Динамо зіграло внічию з Петрокубом у контрольному матчі
Вчора 18:44 344
Калініна та Сюй зазнали поразки в півфіналі парного турніру в Досі
Вчора 17:40 379
Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків
Вчора 11:53 75612 7
Пушич недогледів, Гаттузо недотерпів: 4 висновки з матчу Шахтар — Марсель
Вчора 11:19 741
Прямі трансляції

Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати

Сьогодні 07:35 47806 0
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Денис Насико, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

7 по 18 лютого в чеському Нове-Место відбувається чемпіонат світу-2024 з біатлону, в якому беруть участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах Чехії представляють 11 спортсменів: шість жінок (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова) та п'ять чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк). 

Підключитися до Мегого

Розклад чемпіонату світу-2024 з біатлону

    Середа, 7 лютого 

    П'ятниця, 9 лютого

    Субота, 10 лютого

    Неділя, 11 лютого

    Вівторок, 13 лютого

    Середа, 14 лютого

    Четвер, 15 лютого

    Субота, 17 лютого

    • 14:45. Естафета - жінки (4х6 км)
    • 17:30. Естафета - чоловіки (4х7,5 км)

    Неділя, 18 лютого

    • 15:15. Масстарт - жінки (12,5 км)
    • 17:30. Масстарт - чоловіки (15 км)
    Коментарі ()
    Популярне зараз
    Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади Ретро дня: 18 років тому Вайгіна-Єфремова сенсаційно виграла бронзу Олімпіади 4979
    Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку Білодід завоювала бронзу на турнірі Grand Slam у Баку 3592 1
    Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи Коляденко завоювала золото на чемпіонаті Європи 5755 2
    Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... Легендарному Андрію Балю могло б виповнитись 66... 14519 1
    Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків Україна зберегла позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів плей-оф єврокубків 75612 7
    Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону Відео дня: 15-річний українець став наймолодшим учасником в історії Кубка світу зі скелетону 8328
    Рекомендуємо
    Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21335
    Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155284
    Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46351 1
    "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63625 1
    Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 55864 1
    Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5142