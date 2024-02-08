Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Джерело - Чемпіон.

7 по 18 лютого у чеському Нове-Место відбувається чемпіонат світу-2024 з біатлону, в якому беруть участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах Чехії представляють 11 спортсменів: шість жінок (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова) та п'ять чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк).

Розклад чемпіонату світу-2024 з біатлону

Середа, 7 лютого

18:20. Змішана естафета І Результати гонки

П'ятниця, 9 лютого

18:20. Спринт - жінки (7.5 км)

Субота, 10 лютого

18:05. Спринт - чоловіки (10 км)

Неділя, 11 лютого

15:30. Гонка переслідування - жінки (10 км)

18:05. Гонка переслідування - чоловіки (12.5 км)

Вівторок, 13 лютого

18:10. Індивідуальна гонка - жінки (15 км)

Середа, 14 лютого

18:20. Індивідуальна гонка - чоловіки (20 км)

Четвер, 15 лютого

19:00. Одиночна змішана естафета

Субота, 17 лютого

14:45. Естафета - жінки (4х6 км)

17:30. Естафета - чоловіки (4х7,5 км)

Неділя, 18 лютого