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Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань

Сьогодні 05:00 130 0
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Денис Насико, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Тарас Лесюк

Джерело - Чемпіон.

7 по 18 лютого у чеському Нове-Место відбудеться чемпіонат світу-2024 з біатлону, в якому візьме участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах Чехії представлять 11 спортсменів: шість жінок (Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Любов Кип'яченкова) та п'ять чоловіків (Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико, Тарас Лесюк). 

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Розклад чемпіонату світу-2024 з біатлону

    Середа, 7 лютого 

    • 18:20. Змішана естафета

    П'ятниця, 9 лютого

    • 18:20. Спринт - жінки (7.5 км)

    Субота, 10 лютого

    • 18:05. Спринт - чоловіки (10 км)

    Неділя, 11 лютого

    • 15:30. Гонка переслідування - жінки (10 км)
    • 18:05. Гонка переслідування - чоловіки (12.5 км)

    Вівторок, 13 лютого

    • 18:10. Індивідуальна гонка - жінки (15 км)

    Середа, 14 лютого

    • 18:20. Індивідуальна гонка - чоловіки (20 км)

    Четвер, 15 лютого

    • 19:00. Одиночна змішана естафета

    Субота, 17 лютого

    • 14:45. Естафета - жінки (4х6 км)
    • 17:30. Естафета - чоловіки (4х7,5 км)

    Неділя, 18 лютого

    • 15:15. Масстарт - жінки (12,5 км)
    • 17:30. Масстарт - чоловіки (15 км)
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