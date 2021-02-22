Виступ збірної України на чемпіонаті світу став приємним сюрпризом, - Бринзак

Нагадаємо, Бех завершила виступи у сезоні

Джерело - Український біатлон.

У кожній гонці на чемпіонаті світу в Поклюці представники збірної України боролися за високі місця.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Подарунок дівчата зробили якраз посередині між днями народження - моїм і Юрая Санітри, щоб нікому не було образливо. А оцінювати виступи завжди краще зі сторони, і вболівальники можуть зробити це самостійно. Я задоволений", - заявив функціонер.

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"При всіх тих проблемах, які були і влітку, і на вкатці, я навіть мріяти боявся про такі результати. Безумовно, виступ команди в Поклюці став приємним сюрпризом. У кожній гонці наші спортсмени нав'язували боротьбу за високі місця", - сказав Бринзак.

Нагадаємо, Україна поділила 7 місце в медальному заліку чемпіонату світу .