Прокунін: На 99 відсотків Підгрушна не стартуватиме

Олена Підгрушна може пропустити спринтерську гонку в Кенморі.

Про це розповів старший тренер збірної Андрій Прокуніні у коментарі UA: Біатлон

"Ми заявили Олену Підгрушну. Будемо дивитися на стан Марії Кручової. Якщо вона буде готова бігти, тоді замінимо Олену на неї. Таке рішення спрямоване це на те, щоб дати Марії зрозуміти, що треба готуватися, проте, можливо, побіжить Олена. Зрозуміло, 99%, що Олена стартувати не буде", — заявив Прокунін.