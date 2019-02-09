Лукашенко: Біатлоністи ганьблять Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував невдалі виступи своїх біатлоністів у поточному сезоні.

Про це повідомляє belta.by.

"Ми їм купимо і тисячу пар лиж, виберемо найкращі. Головне, щоб вони бігали. Гвинтівки їм дамо, кулемети і гранатомети... Що завгодно. Лише щоб вони займалися, бігали, і не ганьбили країну, як наші біатлоністи виступають цього року. Це ганьба. Такої ганьби ще не було", - сказав Президент.