Лукашенко: Біатлоністи ганьблять Білорусь

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував невдалі виступи своїх біатлоністів у поточному сезоні.
Про це повідомляє belta.by.
"Ми їм купимо і тисячу пар лиж, виберемо найкращі. Головне, щоб вони бігали. Гвинтівки їм дамо, кулемети і гранатомети... Що завгодно. Лише щоб вони займалися, бігали, і не ганьбили країну, як наші біатлоністи виступають цього року. Це ганьба. Такої ганьби ще не було", - сказав Президент.
Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли.
"Ну, я сказав Даші Домрачевій і Наді Скардіно - треба повертатися назад", - з гумором додав Олександр Лукашенко.
Нагадаємо, Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку.
Раніше українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі.
Джерело - belta.by.