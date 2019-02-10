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Україна визначилася зі складом на спринт у Кенморі

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Україна визначилася зі складом на спринт у Кенморі

У неділю, 10 лютого, відбудуться спринтерські гонки на етапі Кубка світу в канадському Кенморі.

Українська збірна назвала свій склад на звітну гонку.

Так, у чоловіків на дистанцію вийдуть Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима і Артем Тищенко. Жіночу гонку долатимуть Юлія Джима, Юлія Журавок, Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Олена Підгрушна.

Втім, за інформацією Українського біатлону, Підгрушну можуть замінити в останній момент через незадовільний стан здоров'я.

Нагадаємо, українки провалили етафету. А чоловіки посіли сьому сходинку.

Джерело - Український біатлон.

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