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Вембаньяма розставив пріоритети у власній кар'єрі в НБА

Сьогодні 11:11 97 0
Вембаньяма розставив пріоритети у власній кар'єрі в НБА
#NBA, #Сан-Антоніо, #Віктор Вембаньяма

Джерело - ESPN.

Французький центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма вважає пріоритетом перемоги команди над індивідуальними нагородами, але не проти отримувати й особисті відзнаки.

Про це володар призу "Найкращий новачок року НБА" та другий баскетболіст в номінації "Найкращий гравець захисного плану" повідомив виданню ESPN.

"Мій пріоритет — перемоги команди. Це найголовніше, це саме те, чого я прагну.

Але якісь ще індивідуальні нагороди виграти хочеться. Це багато говорить про шлях, який пройшов баскетболіст", — заявив талановитий француз.

Хайлайти Вембаньями

Нагадаємо, захиснику Філадельфії вручили нагороду  "Найбільш прогресуючий гравець сезону НБА".

Раніше наставник Оклахома-Сіті Марк Дейно був відзначений нагородою "Тренер року".

Ми писали, що в ніч на 8 травня Бостон без Святослава Михайлюка переграв Клівленд, а Даллас поступився Оклахомі.

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