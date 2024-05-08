Вембаньяма розставив пріоритети у власній кар'єрі в НБА

Джерело - ESPN.

Французький центровий Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма вважає пріоритетом перемоги команди над індивідуальними нагородами, але не проти отримувати й особисті відзнаки.

Про це володар призу "Найкращий новачок року НБА" та другий баскетболіст в номінації "Найкращий гравець захисного плану" повідомив виданню ESPN.

"Мій пріоритет — перемоги команди. Це найголовніше, це саме те, чого я прагну. Але якісь ще індивідуальні нагороди виграти хочеться. Це багато говорить про шлях, який пройшов баскетболіст", — заявив талановитий француз.

Хайлайти Вембаньями

Нагадаємо, захиснику Філадельфії вручили нагороду "Найбільш прогресуючий гравець сезону НБА".

Раніше наставник Оклахома-Сіті Марк Дейно був відзначений нагородою "Тренер року".

Ми писали, що в ніч на 8 травня Бостон без Святослава Михайлюка переграв Клівленд, а Даллас поступився Оклахомі.