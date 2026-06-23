Янніс Адетокумбо залишить Мілвокі після 13-річної кар'єри у клубі

Зірка Мілвокі Янніс Адетокумбо змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в Маямі.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

"Хіт" отримають також Боббі Портіса в обміні між командами. Натомість до "Бакс" перейдуть Тайлер Хірро, Келел Уейр, Хайме Хакес і Каспарас Якучіоніс.

Також Мілвокі за цей перехід матиме три піки першого раунду (цьогорічний 13-й, незахищений у 2031-му та незахищений у 2033-му), один пік-свап (у 2030-му) та один пік другого раунду (у 2033-му).

В угоді не беруть участі жодні інші команди ліги. Клуби укладуть остаточну угоду 6 липня, що залишає можливість для її розширення в майбутньому.

The Milwaukee Bucks are trading Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, three first-round picks, one pick swap and a second-round pick, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/IwKbC4PKo4 — TSN (@TSN_Sports) June 23, 2026

Зазначається, що пропозицію щодо Янніса Адетокумбо також робив Бостон. Вона складалася з Джейлена Брауна та двох піків першого раунду.

Грецький баскетболіст виступав за Мілвокі з моменту своєї появи в НБА. У 2013 році клуб обрав його на драфті під 15-м загальним номером.

За цей час Янніс двічі був MVP ліги у 2019 та 2020 роках. Також він ставав чемпіоном НБА-2021.

Минулого сезону грек в середньому набирав 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі за гру при. Він мав 62,4% реалізації із гри.

Нагадаємо, що в сезоні-2025/26 Мілвокі фінішували на 11 місці у Східній конференції. Чемпіоном стали "Нікс", які у фіналі здолали Сан-Антоніо.