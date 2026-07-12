Даллас підсилив склад чемпіоном Євроліги

Клуб НБА Даллас Маверікс офіційно оголосив про підписання контракту з боснійським форвардом Таріком Біберовичем.

Про це повідомила пресслужба "Мавс".

Деталі угоди між сторонами не розголошуються. За інформацією інсайдера Марка Стейна, йдеться про дворічний контракт на суму 6 мільйонів доларів із командною опцією.

Біберович раніше виступав за турецький Фенербахче, у складі якого провів останні сім сезонів. Разом із клубом він виграв Євролігу у 2025 році, а також неодноразово ставав переможцем чемпіонату Туреччини, Кубка країни та Суперкубка.

На драфті НБА-2023 баскетболіста обрав Мемфіс під 56-м загальним номером, але боснієць залишився в Європі. Нещодавно права на гравця перейшли до Далласа в рамках багатокомандного обміну за участю Санті Альдами.

Минулого сезону Біберович провів 34 матчі в Євролізі, у яких у середньому набирав 11,3 очка, робив 3 підбирання та 1,3 передачі за гру. Його показники реалізації склали 52,4% з гри та 41,9% триочкових.

Раніше повідомлялося, що зірка Мілвокі Янніс Адетокумбо продовжить кар'єру в Маямі Хіт.