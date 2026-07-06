Мегатрейд в НБА: Адетокумбо перейшов у Маямі

Зірка Мілвокі Янніс Адетокумбо продовжить кар'єру в Маямі Хіт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У рамках угоди між клубами склад "Хіт" поповнить форвард Боббі Портіс. Натомість "Бакс" отримають солідну компенсацію у вигляді чотирьох гравців: Тайлера Хірро, Келела Вера, Хайме Хакеса та Каспараса Якучоніса.

Крім того, Мілвокі суттєво посилить свої позиції на майбутніх драфтах. "Бакс" дістануться три піки першого раунду (2026, 2031 та 2033 років), право обміну піками у 2030-му, а також вибір у другому раунді драфту-2033.

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Раніше пропозицію щодо Янніса Адетокумбо також робив Бостон, яка у підсумку була відхилена. Вона складалася з Джейлена Брауна та двох піків першого раунду.

Янніс Адетокумбо захищав кольори Мілвокі протягом усієї кар'єри в НБА, починаючи з драфту-2013 (15-й пік). Грецький баскетболіст двічі визнавався найціннішим гравцем ліги (2019, 2020) та здобув чемпіонство у 2021 році.

Минулого сезону грек в середньому набирав 27,6 очка, 9,8 підбирання та 5,4 передачі за гру при. Він мав 62,4% реалізації із гри.

Нагадаємо, що в сезоні-2025/26 чемпіоном стали "Нікс", які у фіналі здолали Сан-Антоніо.