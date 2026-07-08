Зірка НБА оголосив про завершення кар'єри

40-річний Кайл Лаурі оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомляє ESPN.

Американський баскетболіст зробив це у статусі гравця Торонто, підписавши із клубом символічний одноденний контракт. Саме в ньому він провів найбільше сезонів.

"Дякую моїй родині, моїм друзям, моїм партнерам по команді, моїм тренерам, моїм суперникам, персоналу, медіа й особливо фанатам. Усе це заради вас. Дякую, Торонто, дякую, Канадо. Я завершую кар'єру як гравець "Репторс" – 20 років і 1 день. Сімка назавжди. Люблю вас усіх, бувайте", – сказав Лаурі.

Зазначимо, що Кайл є 6-разовим учасником Матчу всіх зірок. У складі Торонто він став чемпіон НБА-2019, а загалом виступав за "Репторс" протягом дев'яти років.

Протягом кар'єри також грав за Мемфіс, Х'юстон, Маямі та Філадельфію. На його рахунку 685 поєдинків у НБА.

Нагадаємо, що в останньому сезоні Лаурі виступав за "Севенті Сіксерс". Вони у чвертьфіналі раунду плейоф поступились "Нікс", які врешті-решт стали чемпіонами.