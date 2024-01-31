БК Кривбас переміг Запоріжжя у регулярному сезоні Суперліги

Зустріч завершилася з рахунком 82:77

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув перемогу над Запоріжжям у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 82:77.

Найрезультативнішим у матчі став Лейтерренс Рід з Кривбаса – 21 очко, 6 підбирань та 4 передачі.

Суперліга України

Регулярний чемпіонат, 31 січня

Кривбас – Запоріжжя 82:77 (26:19, 12:19, 27:21, 17:18)

Кривбас: Рід 21 + 6 підбирань + 4 передачі - 5 втрат, Мельник 13, Тіщенко 11 + 6 підбирань, Мартинов 11, Бібіков 6 — старт, Василенко 8 + 5 підбирань, Бречка 8 + 5 підбирань + 3 передачі, гречко 4, Кундик 0, Железняк 0

Запоріжжя: Сізов 14 + 8 підбирань + 7 передач - 4 витрати, Кабанов 14, Нікітін 12 + 6 підбирань, Морозов 11 + 9 підбирань, Биков 4 + 5 передач — старт, Буц 12 + 7 підбирань, Величко 8 + 5 передач, Дмитренко 2, Холод 0

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