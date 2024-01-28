Дончич оформив історичний рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.
Захисник Даллас Маверікс Лука Дончич набрав 28 очок, 10 підбирань і 17 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Сакраменто Кінгз (115:120) та встановив рекорд НБА.
За останні дві гри Дончич записав на свій рахунок в сумі 101 очко, 20 підбирань і 24 передачі. Таким чином, Дончич став першим гравцем в історії НБА, який набирав середній трипл-дабл з 50+ очками на відрізку з двох матчів поспіль.
Luka Doncic last 2 games:— Lukamara 🇧🇷 (@LMB7nnedAg7in) January 28, 2024
101 points
20 rebounds
24 asssits
1st player to ever average a 50 point triple double over a 2 game span and he did it on a back to back.
Keep disrespecting, it won't erase his records off the history book 🤷♂️ pic.twitter.com/Vw7K6GHnMC
Раніше Дончич набрав 73 очки у гостях проти Атланти Хоукс (148:143) і зупинився в 3 передачах від трипл-даблу.