Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Сьогодні 14:34 1317 2
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Сьогодні 19:09 110
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Сьогодні 18:09 713
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Сьогодні 16:25 36019
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:11 15824
Швеція виграла сінгл мікст на чемпіонаті Європи, Україна - 8
Сьогодні 15:50 258
Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Сьогодні 13:23 423
Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open
Сьогодні 09:29 577
Хаві ухвалив рішення покинути Барселону в кінці сезону
Сьогодні 08:11 696
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1822
Прямі трансляції

Дончич оформив історичний рекорд НБА

Сьогодні 16:15 323 0
Дончич оформив історичний рекорд НБА
#Даллас, #Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Захисник Даллас Маверікс Лука Дончич набрав 28 очок, 10 підбирань і 17 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Сакраменто Кінгз (115:120) та встановив рекорд НБА.

За останні дві гри Дончич записав на свій рахунок в сумі 101 очко, 20 підбирань і 24 передачі. Таким чином, Дончич став першим гравцем в історії НБА, який набирав середній трипл-дабл з 50+ очками на відрізку з двох матчів поспіль.

Раніше Дончич набрав 73 очки у гостях проти Атланти Хоукс (148:143) і зупинився в 3 передачах від трипл-даблу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги 1822
Евертон з Миколенком поступився Лутону, Ньюкасл переміг Фулгем: результати матчів Кубка Англії Евертон з Миколенком поступився Лутону, Ньюкасл переміг Фулгем: результати матчів Кубка Англії 1228
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 15824
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30 36019
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open 1317 2
Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі з Лас-Пальмасом Анчелотті оцінив гру Луніна у матчі з Лас-Пальмасом 1080
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48368
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133547 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45667 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36185
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33388 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24548