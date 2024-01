Дончич оформив історичний рекорд НБА

Захисник Даллас Маверікс Лука Дончич набрав 28 очок, 10 підбирань і 17 передач в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Сакраменто Кінгз (115:120) та встановив рекорд НБА.

За останні дві гри Дончич записав на свій рахунок в сумі 101 очко, 20 підбирань і 24 передачі. Таким чином, Дончич став першим гравцем в історії НБА, який набирав середній трипл-дабл з 50+ очками на відрізку з двох матчів поспіль.

Luka Doncic last 2 games:



101 points

20 rebounds

24 asssits

1st player to ever average a 50 point triple double over a 2 game span and he did it on a back to back.



Keep disrespecting, it won't erase his records off the history book 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Vw7K6GHnMC