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Бостон із Михайлюком програв Кліпперс, Сакраменто Леня здолало Даллас: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 09:39 252 0
Бостон із Михайлюком програв Кліпперс, Сакраменто Леня здолало Даллас: результати матчів НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Святослав Михайлюк, #Сакраменто Кінгс, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
28 січня

Детройт – Вашингтон 104:118 (33:36, 10:25, 22:26, 19:31)

Нью-Йорк – Маямі 125:109 (27:30, 34:21, 28:35, 36:23)

Денвер - Філадельфія 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17)

Бруклін - Г'юстон 106:104 (35:15, 25:25, 28:30, 18:34)

Бостон - Кліпперс 96:115 (21:26, 18:29, 21:36, 36:24)

Святослав Михайлюк провів на майданчику 8 хвилин, за цей час він заробив 6 очок, зробив 1 асист та 1 підбирання.

Шарлотт - Юта 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)

Мілвокі - Новий Орлеан 141:117 (36:32, 39:31, 37:24, 29:30)

Сан-Антоніо - Міннесота 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)

Голден Стейт - Лейкерс 144:145 OT (30:33, 33:35, 36:23, 19:27, 12:12, 14:15)

Даллас - Сакраменто 115:120 (25:29, 24:34, 26:31, 40:26)

Олексій Лень не провів жодної хвилини на паркеті.

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