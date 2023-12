Форвард Сакраменто Кінгз Кіган Мюррей у матчі регулярного чемпіонату НБА з Ютою Джаз (125:104) набрав 47 очок (12/15 триочкових), 8 підбирань, 2 передачі та 2 перехоплення та встановив два рекорди НБА.

Про це повідомляє Sam Shuster-Hyman.

Мюррей показав рекордну результативність за кар’єру. 4-й номер драфту-2022 став рекордсменом франшизи “Кінгз” за кількістю дальніх влучань і лише сьомим баскетболістом в історії НБА з 12 і більше точними триочковими. Раніше це робили Клей Томпсон, Деміан Ліллард, Зак Лавін, Стефен Каррі, Донел Маршалл і Кобі Браянт.

23-річний Мюррей забив 12 триочкових в наймолодшому віці в історії, перевершивши Браянта (24 роки). Мюррей реалізував всі перші 11 спроб з-за дуги в матчі, що раніше не вдавалося жодному гравцю в історії НБА.

