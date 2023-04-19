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Гравці НБА визначили Ембііда MVP сезону

Другим йде лідер Денвера Нікола Йокич
Сьогодні 12:45 229 0
Гравці НБА визначили Ембііда MVP сезону
#NBA, #Джоел Ембіід

Джерело - Чемпіон.

100 гравців НБА пройшли опитування щодо найкращого гравця сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

50% опитаних вважають лідера Філадельфії Джоела Ембііда MVP сезону.

Другим йде лідер Денвера Нікола Йокич, Янніс Адетокумбо з Мілвокі - третій.

Дрю Голідея з Мілвокі назвали найкращим за грою в захисті, Лугенц Дорт з Оклахоми - другий, Брук Лопес з Мілвокі – третій.

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