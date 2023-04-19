Гравці НБА визначили Ембііда MVP сезону

Джерело - Чемпіон.
100 гравців НБА пройшли опитування щодо найкращого гравця сезону.
Про це повідомляє The Athletic.
50% опитаних вважають лідера Філадельфії Джоела Ембііда MVP сезону.
Другим йде лідер Денвера Нікола Йокич, Янніс Адетокумбо з Мілвокі - третій.
Дрю Голідея з Мілвокі назвали найкращим за грою в захисті, Лугенц Дорт з Оклахоми - другий, Брук Лопес з Мілвокі – третій.
If the NBA MVP were decided by the players, it seems there would be a dominant winner:— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) April 18, 2023
Joel Embiid.
Our NBA staff compiled an anonymous player poll: https://t.co/36JfQiWN8Z pic.twitter.com/FaLBBX8wAD
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