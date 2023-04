Гравці НБА визначили Ембііда MVP сезону

100 гравців НБА пройшли опитування щодо найкращого гравця сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

50% опитаних вважають лідера Філадельфії Джоела Ембііда MVP сезону.

Другим йде лідер Денвера Нікола Йокич, Янніс Адетокумбо з Мілвокі - третій.

Дрю Голідея з Мілвокі назвали найкращим за грою в захисті, Лугенц Дорт з Оклахоми - другий, Брук Лопес з Мілвокі – третій.

If the NBA MVP were decided by the players, it seems there would be a dominant winner:



Joel Embiid.



Our NBA staff compiled an anonymous player poll: https://t.co/36JfQiWN8Z pic.twitter.com/FaLBBX8wAD