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Анна Музичук здобула другу поспіль перемогу на Гран-прі Кіпру

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 08:05
Анна Музичук здобула другу поспіль перемогу на Гран-прі Кіпру
Марія та Анна Музичук
Getty Images

Українська шахістка Анна Музичук здобула другу поспіль перемогу у межах Гран-прі ФІДЕ, яке проходить на Кіпрі.

У четвертому раунді спортсменка здолала Дів'ю Дешмух з Індії. Сестра Анни, Марія, вчетверте поспіль зіграла внічию, розписавши "мирову" з китаянкою Чжу Цзінер.

Завдяки цій перемозі, Анна Музичук вирвалась у лідерки етапу, поділяючи перше місце із Цзінер.

Зазначимо, що у першому турі етапу сестри Музичук зіграли внічию між собою, а в попередній партії Марія розписала "мирову" із Дів'єю Дешмух, в той час, як Анна не змогла переграти "нейтральну" Горячкіну – теж нічия.

У попередньому турі Анна Музичук переграла Нану Джагнідзе, здобувши свою дебютну перемогу на етапі.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Нагадаємо, що саме Горячкіна виграла попередній етап жіночого Гран-прі ФІДЕ.

ФІДЕ Шахи Анна Музичук Марія Музичук

Анна Музичук

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