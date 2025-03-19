Анна Музичук здобула другу поспіль перемогу на Гран-прі Кіпру
Українська шахістка Анна Музичук здобула другу поспіль перемогу у межах Гран-прі ФІДЕ, яке проходить на Кіпрі.
У четвертому раунді спортсменка здолала Дів'ю Дешмух з Індії. Сестра Анни, Марія, вчетверте поспіль зіграла внічию, розписавши "мирову" з китаянкою Чжу Цзінер.
Завдяки цій перемозі, Анна Музичук вирвалась у лідерки етапу, поділяючи перше місце із Цзінер.
Зазначимо, що у першому турі етапу сестри Музичук зіграли внічию між собою, а в попередній партії Марія розписала "мирову" із Дів'єю Дешмух, в той час, як Анна не змогла переграти "нейтральну" Горячкіну – теж нічия.
У попередньому турі Анна Музичук переграла Нану Джагнідзе, здобувши свою дебютну перемогу на етапі.
Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.
Нагадаємо, що саме Горячкіна виграла попередній етап жіночого Гран-прі ФІДЕ.