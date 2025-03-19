Сабоніс пропустить понад тиждень через травму
NBA
Форвард Сакраменто Домантас Сабоніс отримав травму в матчі з Мемфісом та вимушений буде пропустити декілька матчів команди.
Про це повідомляє ESPN.
У баскетболіста діагностовано розтягнення правої гомілки, через яке він не зможе допомогти Кінгз протягом наступних десяти днів.
Нагадаємо, у поєдинку з Гріззліс литовець спочатку отримав розсічення ока, але зміг продовжити гру. Втім, на початку третьої чверті Сабоніс відвернув гомілку та залишив паркет лише за допомогою одноклубників.
У сезоні-2024/25 форвард зіграв 58 матчів, в яких в середньому набирає 19.2 очок та виконує 13.9 підбирань.
Зазначимо, що на початку березня Сабоніс отримав травму підколінного сухожилля, через яку пропустив майже два тижні.