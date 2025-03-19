Вашингтон впевнено переграв Детройт, Даллас дотис Анахайм в НХЛ

У ніч з 18 на 19 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Даллас в овертаймі дотис Анахайм, а Вашингтон Кепіталз здобули впевнену перемогу над Детройтом.

У ще одному поєдинку ігрового вечора Ванкувер здобув неочікувано легку перемогу над Вінніпег.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

19 березня

Вашингтон – Детройт 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Монреаль – Оттава 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)

Піттсбург – Айлендерс 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Рейнджерс – Калгарі 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Даллас – Анахайм 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Нешвілл – Сент-Луїс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Чикаго – Сіетл 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)

Едмонтон – Юта 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Ванкувер – Вінніпег 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.