Вашингтон впевнено переграв Детройт, Даллас дотис Анахайм в НХЛ
У ніч з 18 на 19 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Даллас в овертаймі дотис Анахайм, а Вашингтон Кепіталз здобули впевнену перемогу над Детройтом.
У ще одному поєдинку ігрового вечора Ванкувер здобув неочікувано легку перемогу над Вінніпег.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
19 березня
Вашингтон – Детройт 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Монреаль – Оттава 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)
Піттсбург – Айлендерс 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Рейнджерс – Калгарі 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Даллас – Анахайм 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Нешвілл – Сент-Луїс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Чикаго – Сіетл 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)
Едмонтон – Юта 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Ванкувер – Вінніпег 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Раніше стало відомо, що два матчі наступного сезону НХЛ відбудуться за межами США та Канади.