Рамос став рекордсменом за кількістю червоних карток
Фол Серхіо Рамоса
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Ексфутболіст мадридського Реала, Севільї та ПСЖ Серхіо Рамос, який нині грає за Монтеррей, побив рекорд Феліпе Балої за кількістю червоних карток.
Про це повідомляє Sky Sports.
Видалення у матчі з Пумасом стало тридцятим в кар'єрі іменитого іспанця. Нагадаємо, тоді Рамос у розпачі намагався дати "копняка" супернику.
Зазначимо, що Серхіо з лютого 2025 року захищає кольори мексиканського Монтеррея. На цей час "Банда" посідає восьме місце таблиці чемпіонату Мексики, заробивши 19 очок після 12 турів.
У нинішньому сезоні Рамос провів вже п'ять матчів, у яких він записав на свій рахунок три голи.
Раніше повідомлялось, що Монтеррей може очолити екстренер Реала та збірної Іспанії.