Рамос став рекордсменом за кількістю червоних карток

Ексфутболіст мадридського Реала, Севільї та ПСЖ Серхіо Рамос, який нині грає за Монтеррей, побив рекорд Феліпе Балої за кількістю червоних карток.

Про це повідомляє Sky Sports.

Видалення у матчі з Пумасом стало тридцятим в кар'єрі іменитого іспанця. Нагадаємо, тоді Рамос у розпачі намагався дати "копняка" супернику.

Зазначимо, що Серхіо з лютого 2025 року захищає кольори мексиканського Монтеррея. На цей час "Банда" посідає восьме місце таблиці чемпіонату Мексики, заробивши 19 очок після 12 турів.

У нинішньому сезоні Рамос провів вже п'ять матчів, у яких він записав на свій рахунок три голи.

Раніше повідомлялось, що Монтеррей може очолити екстренер Реала та збірної Іспанії.