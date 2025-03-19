Голден Стейт переграв Мілуокі, Клівленд зазнав другої поразки поспіль в НБА

У ніч з 18 на 19 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Клівленд після рекордної в історії франшизи серії зазнав другої поспіль поразки, поступившись Кліпперс. Голден Стейт завдяки 24 очкам Джиммі Батлера перемогли Мілуокі Бакс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

19 березня

Шарлотт – Атланта 102:134 (25:32, 32:38, 23:36, 22:28)

Бостон – Бруклін 104:96 (21:26, 23:23, 27:21, 33:26)

Голден Стейт – Мілуокі 104:93 (32:27, 26:17, 20:32, 26:17)

Кліпперс – Клівленд 132:119 (37:45, 31:28, 38:29, 26:17)

Раніше повідомлялось, що зірка Сакраменто Сабоніс отримав чергову травму.