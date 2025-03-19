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Трубін – про матчі збірних: Емоції зашкалюють

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 09:06
Трубін – про матчі збірних: Емоції зашкалюють
Анатолій Трубін
Getty Images

Воротар збірної України Анатолій Трубін висловився напередодні матчі команди в межах плейоф Ліги націй проти Бельгії, відзначивши відповідальність, яка є на футболістах.

Гравець Бенфіки поділився емоціями у своїх соцмережах.

"Грати за збірну – це як фінал великого матчу. Емоції зашкалюють, адреналін у крові, гордість переповнює. Але разом із цим тиск, навантаження, очікування. Два боки однієї медалі, які неможливо розділити", – написав Трубін.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, в той час, як Україна посіла друге місце у групі 1 дивізіону В.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.

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