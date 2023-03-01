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Політехніка-Галичина перемогла Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні 17:28 179 0
Політехніка-Галичина перемогла Черкаські Мавпи у Суперлізі
#Черкаські мавпи, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Черкаські Мавпи поступились Політехніці-Галичині у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Михайло Горобченко з Політехніки - 30 очок, 6 підбирань і 7 асистів.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

01 березня

Черкаські Мавпи - Політехніка-Галичина 83:86 (20:22, 16:19, 21:24, 26:21)

Мавпи: Максвелл 29 + 8 підбирань + 7 передач, Скіра 15 + 6 підбирань, Кузнецов 7, Липовцев 6 + 5 передач, Кузнецов 7, Руслов 4 — старт, Назаренко 15, Рід 7, Пошабля 0, Лакомов 0

Політехніка: Горобченко 30 + 7 передач + 6 підбирань, Бережний 16 + 6 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота, Станішевський 13 + 2 блок-шота, Федчук 7, Крамар 0 — старт, Ожегов 11, Бартоломеєв 7 + 5 підбирань, Кич 2

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