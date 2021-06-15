Кеффі отримав нагороду найкращому скореру Суперліги імені Олександра Сальнікова

Захисник став найрезультативнішим гравцем сезону

Джерело - ФБУ.

Американський захисник Запоріжжя Майк Кеффі став найрезультативнішим гравцем сезону Суперліги, отримавши нагороду імені Олександра Сальнікова ТОП-скореру чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Кеффі набрав найбільшу кількість очок серед усіх гравців елітного дивізіону (876), обійшовши бігменів Хіміка Тайрела Нельсона та Льюїса Саллівана, які стали другим та третім відповідно.

Кеффі взяв участь у кожному матчі Запоріжжя в цьому матчі. Відігравши 51 поєдинок, американець був справжнім лідером команди, набираючи в середньому 17.2 очка (44.2% двоочкових, 33.1% триочкових).

Нагадаємо, для Майка ця індивідуальна нагорода стала другою за сезон, раніше Кеффі також отримав титул MVP регулярного чемпіонату Суперліги.

Раніше, Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу.