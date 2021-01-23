Ягупов забезпечила Фенербахче важку перемогу у Євролізі

Фенербахче вийшло у чвертьфінал

Капітан збірної України Аліна Ягупова допомогла Фенербахче вирвати важку перемогу проти французького Ліона в заключному матчі групового етапу Євроліги.

Українка за 29:38 набрала 18 очок, 10 підбирань, 4 передачі, 4 перехоплення, 1 блокшот.

Вирішальними в матчі стали перехоплення та влучне завершення атаки Ягупової за 5 секунд до сирени.

Перемога забезпечила Фенербахче вихід до чвертьфіналу Євроліги з першого місця в групі.

Євроліга

Група В, 22 січня

Ліон - Фенербахче 65:67 (11:16, 19:17, 17:16, 18:18)

Раніше, Ягупова переможно повернулася в Євролігу.