Ягупов забезпечила Фенербахче важку перемогу у Євролізі

Джерело - fbu.ua.
Капітан збірної України Аліна Ягупова допомогла Фенербахче вирвати важку перемогу проти французького Ліона в заключному матчі групового етапу Євроліги.
Українка за 29:38 набрала 18 очок, 10 підбирань, 4 передачі, 4 перехоплення, 1 блокшот.
Вирішальними в матчі стали перехоплення та влучне завершення атаки Ягупової за 5 секунд до сирени.
Перемога забезпечила Фенербахче вихід до чвертьфіналу Євроліги з першого місця в групі.
Євроліга
Група В, 22 січня
Ліон - Фенербахче 65:67 (11:16, 19:17, 17:16, 18:18)
🚨 ALINA IAGUPOVA WINS IT FOR @FBKADINBasket 🇹🇷#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/ngNtZtkj47— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) January 22, 2021