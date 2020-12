Форвард Лейкерс Леброн Джеймс отримав пошкодження в стартовому матчі своєї команди в новому сезоні НБА проти Кліпперс.

Про це розповів сам баскетболіст.

Раніше, Лейкерс поступилися Кліпперс.

LeBron on tweaking his ankle: “I turned it pretty good, but I don’t think it’s going to stop me from playing on Friday.”